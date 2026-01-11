Thierry sufre una lesión de la musculatura isquiotibial

Valencia, 11 ene (EFE).- El lateral derecho portugués del Valencia, Thierry Rendall, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, según ha informado este domingo el Valencia.

Thierry sufrió dicha lesión durante el partido de este sábado frente al Elche en Mestalla, donde notó un pinchazo antes de llegar al minuto 20 y tuvo que ser sustituido por Dimitri Foulquier.

El lateral valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica. EFE

