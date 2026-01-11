Espana agencias

Svitolina se acerca al top diez de la WTA tras derrotar a Wang en la final de Auckland

Guardar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina conquistó este domingo el torneo Auckland (Nueva Zelanda), de categoría WTA 250, al derrotar a la china Wang Xinyu por 6-3 y 7-6 (6), lo que le sitúa en el puesto doce del ránking.

Svitolina, de 31 años, hizo valer su condición de máxima favorita del torneo para doblegar a Wang, 57 del mundo y cabeza de serie número siete, que aspiraba a conseguir su primer título como profesional.

En el primer set, la ucraniana aprovechó la única ruptura del saque del encuentro para cobrar ventaja de 4-2 y cerrarlo por 6-3.

En el segundo, ninguna de las dos cedió su servicio y desembocaron en el desempate, en el que Svitolina sentenció con un 8-6.

Es el título número diecinueve de la ucraniana, después del que consiguió en Ruan (Francia) sobre tierra batida el pasado mes de abril.

"Es una sensación increíble ganar otro título, sobre todo después de un final de año no muy agradable para mí. Pero ese descanso me ayudó mucho a recomponerme y a volver con energías renovadas", dijo Svitolina al término del partido en alusión a la lesión que sufrió en el último tramo de la pasada temporada. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Olvera (Cádiz)

Infobae

Rodrygo, 25 cumpleaños en su mejor versión... siendo duda para la final

Infobae

Los agricultores franceses mantienen bloqueos en autopistas y en el puerto de Le Havre

Infobae

Castellà (Junts) sobre el modelo de financiación: "Es peor que un mal acuerdo"

Castellà (Junts) sobre el modelo

El Atlético traspasa a la centrocampista brasileña Ana Vitória al Corinthians

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España