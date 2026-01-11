Espana agencias

Rueda asegura que el PP muestra que la solidaridad autonómica supera al egoísmo y chantaje

A Coruña, 11 ene (EFE).- El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que los populares muestran que "el interés común de la unidad, de la solidaridad y de la igualdad de todos los territorios en España están por encima de los egoísmos y de los chantajes".

En la 28 Interparlamentaria del PP, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, Rueda ha participado en la clausura.

Ha reivindicado las comunidades autónomas que están "sosteniendo gobierno frente a desgobierno, estabilidad frente a caos y avances y reformas frente a parálisis".

En el PP, según él, tienen "proyecto" y "gobierno": "Es la fórmula que funciona", ha añadido antes de censurar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno.

"El interés común de la unidad, de la solidaridad y de la igualdad de todos los territorios en España está por encima de los egoísmos y de los chantajes", ha proseguido.

Los populares, según él, tienen "vocación de servir" y, desde Galicia, reivindica también "ahora más que nunca, el valor de la normalidad en la política": "Estamos hartos de campeones, estamos hartos de gente histriónica, estamos hartos de gente que dice todo y no hace nada", ha añadido.

"No somos una tierra que se deja atrapar en discursos identitarios, vacíos, absurdos que enfrentan y que no aportan nada, que son ruidosos, que son absurdos, absurdos, no queremos confrontar con nadie. Todo lo contrario, y no queremos que a nadie le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien ni queremos prosperar a costa de que otros empeoren", ha continuado.

Ha defendido, asimismo, que los gallegos quieren "naturalidad" y "normalidad", sin "antipatrias ni salvapatrias, ni a un extremo ni al otro, ni de derechas ni de izquierdas".

En su intervención también se ha referido a las personas llegadas de Venezuela: "Estuvimos siempre con vosotros, cuando nadie creía que nada era posible", ha concluido. EFE

