Revolta Pagesa reclama medidas tangibles para levantar los cortes de tráfico en Cataluña

Barcelona, 11 ene (EFECOM).- El colectivo Revolta Pagesa reclama a las administraciones públicas medidas "tangibles" que beneficien a los agricultores y ganaderos, y no simplemente promesas de diálogo, para poder levantar los cortes de tráfico que aún persisten en Cataluña en vías tan importantes como la AP-7, la N-II, la C-16 y en el acceso al Puerto de Tarragona.

Este movimiento, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremio de la Payesía Catalana, afronta el cuarto día de protestas en las carreteras catalanas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, que se prevé firmar el próximo 17 de enero.

"Necesitamos que haya algún hecho tangible, alguna cosa que nos satisfaga. Que nos marchemos con alguna cosa en el bolsillo, y no hablo del tema económico, sino que afecte a nuestro día a día", ha asegurado uno de los portavoces de este colectivo, Jordi Ginabreda, en declaraciones a EFE-TV en el corte en la AP-7, que afecta al tramo comprendido entre Borrassà y Vilademuls (Girona).

"No podemos marcharnos de aquí a cambio de una reunión. Esto son futuribles, y las reuniones ya las tenemos ahora. Tenemos que marcharnos de aquí con alguna cosa palpable, con algún beneficio para el sector", ha añadido Ginabreda, que ha admitido que continúan las conversaciones con la Generalitat, aunque los concentrados insisten en negociar también con el ministerio de Agricultura.

Este representante ha insistido en que no se levantará "ningún corte" sin una solución "que tenga contenido" y no simplemente "con una promesa", y ha añadido que las protestas no tienen por el momento fecha de finalización.

Ginabreda ha recordado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "debe entender" que tiene "la principal arteria de comunicación con Europa cortada" -ha dicho en alusión a la AP-7, que enlaza con Francia- y también bloqueado el puerto de Tarragona.

Otros agricultores que participan en la protesta han asegurado a EFE-TV que ya no creen en las promesas de los políticos y han denunciado la burocracia a la que están sometidos por la administración para dar cualquier paso.

Decenas de tractores participan este domingo en la cuarta jornada consecutiva de esta protesta, que bloquea este tramo de la autopista AP-7.

Además de los tractores, los agricultores han colocado también en los carriles de la AP-7 ruedas, árboles, tierra o paja para impedir el tráfico.

En el campamento que han creado hacen turnos para hacer la comida, para ir a trabajar y para mantener viva la protesta durante todo el día. EFECOM

