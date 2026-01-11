Porfi Fisac: "Las lesiones de Luke y Almazán duelen más que perder el partido"

Burgos, 11 ene (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, destacó tras la derrota ante el Joventut de Badalona que, más allá del marcador, las lesiones de Luke Fischer y Pablo Almazán "duelen más" que la derrota, porque acumulan más problemas de cara a las siguientes jornadas.

"Ha sido un partido difícil, como preveíamos. Sabíamos de su talento. Hemos luchado hasta que no quedaban fuerzas. Es de agradecer el esfuerzo, la lástima son las lesiones de Luke y Almazán, y eso duele más que perder el partido”, afirmó el técnico, convencido de que la falta de rotación y recursos físicos condicionó la actuación del equipo.

El técnico burgalés explicó que la intensidad del rival y acciones concretas marcaron el desarrollo del encuentro. “Ellos se están entregando al cien por cien. Determinadas acciones han hecho que el partido se fuera por estos derroteros. Buscábamos nuestras fortalezas para poder correr, ellos buscaban lo contrario con Rubio y Tomic. La aportación de Hunt les ha dado ventaja de tres puntos”, afirmó.

Fisac reconoció que la primera parte fue complicada y destacó la importancia de Neto y Corbalán en la reacción del equipo.

El entrenador puso el acento en la filosofía del equipo y en la necesidad de mantener intensidad y concentración en cada encuentro.

“Para descender nos van a tener que hacer mucho daño, tenemos que ir a por todas cada día. Me gustaría que para nosotros cada partido sea una batalla y tenemos que luchar por eso. Nos está faltando físico y rotación; hoy con Luke y Pablo hubiéramos ganado”, afirmó.

Por su parte, el base del San Pablo Burgos Raúl Neto valoró el esfuerzo de su equipo tras la dura derrota ante el Joventut de Badalona en un partido marcado por las bajas y la intensidad del rival y señaló que "cada partido es una final" y no van a "tirar la toalla".

“Ha sido un partido muy duro. Ellos son un gran equipo y nosotros hemos jugado con la energía de nuestra gente, pero con muchas bajas. Luke Fischer no ha podido seguir en la segunda parte y Pablo Almazán ha estado fuera. Hemos llegado cortos de energía”, explicó.

El brasileño destacó la actitud de Burgos pese a las dificultades y el nivel del rival.

“Aun así, hemos peleado y luchado contra uno de los mejores equipos de la liga. Creo que estamos en el camino correcto”, afirmó, aunque reconoció que algunos errores condicionaron el resultado.

Por último, el jugador envió un mensaje de compromiso y confianza en el equipo y señaló que “como jugadores, más que nadie, no queremos estar en esta situación". EFE

