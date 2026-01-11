Espana agencias

Ponsarnau espera a un PAOK "muy diferente" al de la temporada pasada

Guardar

Bilbao, 11 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, espera encontrarse el martes en Miribilla a un PAOK "en construcción" y "muy diferente" al que superaron la pasada temporada en la final de la Copa FIBA Europa para lograr el primer título europeo de la historia del club vasco.

"Es un equipo que no tiene nada que ver. Tienen un entrenador y una filosofía de juego diferente y está claramente en construcción, pero a partir de unas individualidades de alto nivel", destaca el técnico de los 'hombres de negro' sobre su rival en la tercera jornada de la segunda fase de la Copa FIBA Europa.

Ponsarnau destaca que el conjunto de Salónica, dirigido esta campaña por el esloveno Jurij Zdovc, cuenta con jugadores "de mucho prestigio en Europa" que les van a obligar a "defenderlos bien como equipo" y a "jugar bien contra su defensa".

"Son muy atléticos, muy físicos y con diferentes propuestas. Como contra Murcia, tendremos que aprender también a adaptarnos durante el partido. El reto es importante, pero queremos asumirlo", añade sobre esta cita entre los dos equipos que lideran con un balance de 2-0 un Grupo M que completan Sporting de Portugal y Prievidza eslovaco.

El catalán, por otro lado, recuerda que en competición europea "no es que cada partido sea importante sino que cada posesión es importante" de cara a la clasificación final.

"Conseguimos un título europeo en su pista y es algo que ha quedado en la retina de todos los que lo pudimos vivir. Y, como no olvidamos que fue muy bonito, queremos implicar a este nuevo equipo a luchar para ganar alguna cosa. Vamos a competir y este partido con el PAOK es importante para seguir con esta mentalidad", reflexionó.

Ponsarnau tuvo además un recuerdo para el pívot estadounidense Marvin Jones, uno de los protagonistas en ese trofeo conquistado por el Surne Bilbao el abril del pasado año y actual jugador del equipo griego. "Tuvimos un muy buen grupo y Marvin era parte de él y parte de la historia. Es muy buen trabajador y un buen tipo y espero que le vaya lo mejor posible, aunque vamos a intentar que el martes no", apostilló. EFE

ibn/ro/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes en Logroño

Infobae

Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón

Infobae

Felipe Orts y Sofía Rodríguez revalidan sus títulos nacionales

Infobae

El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

Infobae

El Gobierno francés avisa de que si cae con una moción de censura no habrá presupuestos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el pulso al

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España