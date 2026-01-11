Ponsarnau espera a un PAOK "muy diferente" al de la temporada pasada

Bilbao, 11 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, espera encontrarse el martes en Miribilla a un PAOK "en construcción" y "muy diferente" al que superaron la pasada temporada en la final de la Copa FIBA Europa para lograr el primer título europeo de la historia del club vasco.

"Es un equipo que no tiene nada que ver. Tienen un entrenador y una filosofía de juego diferente y está claramente en construcción, pero a partir de unas individualidades de alto nivel", destaca el técnico de los 'hombres de negro' sobre su rival en la tercera jornada de la segunda fase de la Copa FIBA Europa.

Ponsarnau destaca que el conjunto de Salónica, dirigido esta campaña por el esloveno Jurij Zdovc, cuenta con jugadores "de mucho prestigio en Europa" que les van a obligar a "defenderlos bien como equipo" y a "jugar bien contra su defensa".

"Son muy atléticos, muy físicos y con diferentes propuestas. Como contra Murcia, tendremos que aprender también a adaptarnos durante el partido. El reto es importante, pero queremos asumirlo", añade sobre esta cita entre los dos equipos que lideran con un balance de 2-0 un Grupo M que completan Sporting de Portugal y Prievidza eslovaco.

El catalán, por otro lado, recuerda que en competición europea "no es que cada partido sea importante sino que cada posesión es importante" de cara a la clasificación final.

"Conseguimos un título europeo en su pista y es algo que ha quedado en la retina de todos los que lo pudimos vivir. Y, como no olvidamos que fue muy bonito, queremos implicar a este nuevo equipo a luchar para ganar alguna cosa. Vamos a competir y este partido con el PAOK es importante para seguir con esta mentalidad", reflexionó.

Ponsarnau tuvo además un recuerdo para el pívot estadounidense Marvin Jones, uno de los protagonistas en ese trofeo conquistado por el Surne Bilbao el abril del pasado año y actual jugador del equipo griego. "Tuvimos un muy buen grupo y Marvin era parte de él y parte de la historia. Es muy buen trabajador y un buen tipo y espero que le vaya lo mejor posible, aunque vamos a intentar que el martes no", apostilló. EFE

