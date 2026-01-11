Nianzou y Rubén Vargas, grandes novedades en la convocatoria de Almeyda

Sevilla, 11 ene (EFE).- El central francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas, después de un largo periodo de baja por lesión, son las grandes novedades en la convocatoria de veintidós futbolistas facilitada en la tarde de este domingo por el entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, para la visita del Celta el lunes en el partido que cierra la ultima jornada de la primera vuelta de LaLiga.

Nianzou, que ha sido internacional sub-21 con su selección, ha sufrido un rosario de lesiones musculares desde su llegada en el verano de 2022 y ya la pasada campaña sólo pudo participar en seis partidos oficiales y en esta va por el mismo camino, aunque llevaba ya días al ritmo de los compañeros.

Rubén Vargas, por su parte, tampoco ha podido tener continuidad en esta primera parte de la temporada pero también trabaja ya con la plantilla. También entra en la lista de citados en canterano Miguel Sierra, mientras que no está, con respecto al último encuentro, Ramón Martínez después marcharse al Real Valladolid.

Siguen de baja por lesión del mediapunta Alfon González, el lateral chileno Gabriel Suazo y el central César Azpilicueta, a los que se suman los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

A estos cinco jugadores se une el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplirá el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace dos jornadas en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Tampoco ha sido citado el lateral derecho argentino Federico Gattoni, que ha vuelto a la plantilla tras concluir su cesión en el River Plate de Buenos Aires.

La convocatoria la forman los porteros Odysseas, Nyland y Alberto Flores, los defensas Carmona, Juanlu, Kike Salas, Nianzou, Cardoso, Castrín y Oso, los centrocampistas Mendy, Agoumé, Sow, Gudelj, Jordán, Manu Bueno, Januzaj y Miguel Sierra y los delantero Alexis, Peque, Rubén Vargas e Isaac Romero. EFE.