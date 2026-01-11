Espana agencias

Modi reitera que la India será tercera economía mundial con un mercado interno en auge

Guardar

Nueva Delhi, 11 ene (EFECOM).- El primer ministro indio, Narendra Modi, afirmó este domingo que la India se encamina a convertirse en la tercera economía mundial, en un contexto de expansión sostenida de su economía doméstica.

"India avanza rápidamente para convertirse en la tercera economía más grande del mundo, y los datos que se están recibiendo demuestran que las expectativas globales sobre India están aumentando", dijo Modi en una conferencia en el estado occidental de Gujarat.

La Oficina Nacional de Estadística (NSO, en sus siglas en inglés) prevé que la economía india crecerá un 7,4 % en el ejercicio fiscal 2025-26, con un crecimiento apoyado tanto en el consumo como en la inversión, según datos publicados esta misma semana.

Según los últimos datos del Gobierno indio, la inflación en India cayó en noviembre a mínimos de varios años, en torno al 0,7 %, dando al Banco Central margen para mantener una política monetaria favorable al crecimiento.

La India cuenta además con reservas de divisas cercanas a los 686.000 millones de dólares, uno de los mayores colchones financieros entre las economías emergentes.

Durante su intervención, Modi subrayó además que el país ocupa posiciones de liderazgo en producción de vacunas y medicamentos genéricos, donde ocupa la primera posición mundial, la fabricación de teléfonos móviles o su innovador sistema de pagos digitales.

El Fondo Monetario Internacional ya sitúa a la India como la cuarta mayor economía global, por delante de Japón, y prevé que mantenga uno de los ritmos de crecimiento más altos entre las grandes potencias en los próximos años.

El pasado jueves, la ONU señaló que el Sur de Asia, liderada por la India, será la única región del mundo que crecerá por encima de su nivel previo a la pandemia, en contraste con la desaceleración en otras grandes economías. EFECOM

