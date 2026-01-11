Miret cree que tiene "mucho mérito" que el Joventut esté ya clasificado para la Copa

Burgos, 11 ene (EFE).- El Joventut de Badalona certificó su clasificación para la Copa a falta de dos jornadas tras imponerse al San Pablo Burgos, algo que tiene "mucho mérito" por "el nivel de la liga", en opinión de su entrenador, Daniel Miret.

El triunfo mantiene, además, al conjunto verdinegro en la lucha por ser cabeza de serie en un contexto de máxima exigencia competitiva en la liga.

Respecto al partido contra San Pablo, Daniel Miret reconoció los numerosos "altibajos defensivos" de su equipo, pero añadió que logró "encontrar quintetos concentrados y elevar el tono atrás" cuando "Burgos tuvo dificultades para sentirse cómodo, pero la falta de continuidad defensiva permitió a los locales mantenerse siempre en la pelea".

Especialmente complicado fue el tercer cuarto, en el que el Joventut "no salió bien y vio cómo Burgos le daba la vuelta al marcador", apoyado en su intensidad y en su capacidad para correr tras recuperación.

Miret se sorprendió por las pérdidas de su equipo, "muy por encima de lo esperado" y asumió que "es complicado ganar un partido fuera con tantas pérdidas".

“Al final ha salido cara y creo que hemos merecido ganar”, resumió Miret, satisfecho por una victoria que confirma el buen momento de su equipo y refuerza sus aspiraciones de cara a la Copa.EFE

