Manolo González: “El gol que hemos encajado es una auténtica vergüenza”

Valencia, 11 ene (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, criticó el gol que encajó su equipo en el empate de este domingo ante el Levante y lo definió como “una auténtica vergüenza”.

“El gol es una vergüenza y me calienta bastante porque no lo podemos encajar. El gol es una traca que me calienta mucho. Trabajamos mucho en esas acciones y es algo imperdonable para nosotros”, destacó González, visiblemente enfadado, en la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre el resultado final, el técnico del Espanyol lo describió como “justo y meritorio”.

“Creo que sí ha sido justo. Hemos podido ganar pero ellos también y el empate es meritorio para los dos. El equipo ha competido bien, pero nos ha costado mucho entrar en el partido. Estoy contento porque hemos ido a buscar el partido, pero descontento por el gol encajado”, insistió.

González también explicó la situación de Javi Puado, que solo duró tres minutos en el campo tras llevarse un golpe en una rodilla: “No me quiero mojar mucho, pero según me han dicho parece que no es una lesión muy grave. No me quiero atrever hasta que no tengamos las pruebas médicas, pero es la misma rodilla que tenía afectada”.

El entrenador del Espanyol también puso nota a sus jugadores tras cerrar la primera vuelta.

“No me puedo poner nota a mí, pero sí al equipo porque siempre miramos y pensamos en el colectivo. La nota que le pongo a los jugadores es excelente”, subrayó. EFE

