Maíllo afirma que Juanma Moreno y el PP "han desmantelado" la sanidad pública andaluza "de forma consciente"

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, subrayó la situación inédita en Andalucía, donde más de un millón de personas permanecen a la espera de pruebas clínicas o intervenciones menores en hospitales privados. El dirigente realizó estas declaraciones en Sevilla antes de la presentación del documental ‘Salud no Responde’ en el Cine Cervantes. Según publicó Europa Press, Maíllo atribuyó esta realidad al actual Gobierno autonómico, acusando a Juanma Moreno y al Partido Popular de ejecutar un deterioro “consciente” sobre la sanidad pública andaluza.

Durante su comparecencia, Maíllo defendió que el diagnóstico sobre la sanidad andaluza representa una de las crisis de mayor alcance desde la instauración de la autonomía. El líder de IU argumentó que desde Por Andalucía, la coalición que integra su formación, existe plena confianza en la viabilidad de recuperar y fortalecer el servicio de salud pública. El medio Europa Press destacó sus palabras sobre el documental, al que calificó como un reconocimiento a la movilización de la sociedad civil, plataformas ciudadanas, sindicatos y agrupaciones políticas que han articulado la resistencia frente a la caída de los estándares sanitarios.

Maíllo afirmó que el enfoque de su partido no plantea una convivencia entre sistemas sanitario públicos y privados. Insistió en que la propuesta de Por Andalucía busca una recuperación sustancial de la sanidad pública, argumentando que dicho sistema cuenta con la estructura e instalaciones apropiadas para incorporar más personal, incorporar recursos en los servicios médicos y aumentar la disponibilidad de quirófanos. Según consignó Europa Press, el dirigente criticó la derivación masiva de pacientes a centros privados, lo que a su juicio genera sobrecostes en tratamientos especializados y cirugías debido a acuerdos con entidades privadas.

Además, Maíllo sostuvo que la sanidad pública andaluza ofrece alternativas viables para resolver las demoras en la atención y sostuvo que la solución debe surgir directamente de las decisiones políticas. Europa Press citó sus palabras sobre la responsabilidad de la administración actual, señalando que “así como la destrucción vino de la política del Partido Popular, la recuperación también llegará desde la política”.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Maíllo valoró que ‘Salud no Responde’ busca estimular la consolidación de un proyecto de futuro basado en la defensa y recuperación de los derechos colectivos y el sistema sanitario público. El coordinador federal de IU matizó que la sanidad andaluza, contó históricamente con los recursos y la capacidad suficiente para atender a la población sin recurrir a la externalización masiva de servicios.

El informe del citado medio también reflejó la crítica de Maíllo a los beneficios económicos generados en el sector privado a costa de los recursos sanitarios públicos. Aseguró que la patronal relacionada con la sanidad privada aumenta sus ingresos mediante los fondos derivados de la atención sanitaria de los andaluces, lo que contribuye a un desequilibrio entre ambos modelos.

Finalmente, la intervención de Maíllo, recogida por Europa Press, subrayó la “digna respuesta” que, según su visión, la ciudadanía andaluza ha ofrecido ante la situación de los servicios sanitarios. Vinculó estos movimientos sociales y sindicales con los procesos protagonizados por la sociedad civil, considerados esenciales en la reivindicación y defensa del modelo público de salud.