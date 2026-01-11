Espana agencias

Luis Enrique afirma que no les van a desestabilizar con noticias sobre prolongar contratos

París, 11 ene (EFE).- El entrenador del París Saint Germain (PSG), Luis Enrique, echó balones fuera este domingo cuando se le preguntó sobre las informaciones de posibles negociaciones para prolongar los contratos de algunos jugadores y se mostró convencido de que eso no va a desestabilizar a la plantilla.

"Hay rumores continuamente en torno al PSG, estamos acostumbrados", señaló Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al partido de la Copa de Francia que su equipo disputa el lunes frente al París FC, cuando se le preguntó acerca de esas noticias aparecidas en los últimos días en la prensa.

Insistió en que todo eso "es privado y lo seguirá siendo" y se quejó de que "hay muchas 'fake news'" y lo asoció a intentos para "desestabilizar a los jugadores y al equipo", pero puntualizó que "nada de eso ocurrirá".

"Es normal -añadió- que haya negociaciones, pero eso se mantiene privado. Sabemos lo que queremos y eso es lo importante. A ese respecto, estamos tranquilos".

Insistió en que "en este momento se trata de desestabilizarnos desde el exterior con 'fake news'".

Los medios de comunicación han contado que varios miembros de la plantilla están discutiendo la prolongación de su contrato, como Ousmane Dembélé o Bradley Barcola.

Interrogado sobre su caso particular, el entrenador remitió a lo que ha dicho en el pasado: "Estaba muy claro lo que dije y no ha cambiado nada", en relación a que tiene contrato hasta 2027, pese a las noticias que apuntan al interés del PSG por prolongarlo.

En cuanto al estado de Achraf Hakimi, que está disputando la Copa Africana de Naciones, y a su lesión, comentó que el internacional marroquí "está bien".

"Está en semifinales, y para nosotros es importante. Una cosa es recuperarse de una lesión y otra diferente estar en forma al 100 %. No está todavía al 100 %, pero es importante para nosotros que juegue. Cuando vuelva a París, es importante que esté en las mejores condiciones posibles", señaló. EFE

