Lucía Martín-Portugués, bronce en Túnez

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La española Lucía Martín-Portugués consiguió la medalla de bronce en el Grand Prix de sable disputado este fin de semana en Túnez, tras perder en semifinales ante la japonesa Misaki Emura.

La tiradora madrileña, decimoséptima en los Juegos de París 2024, se colgó la primera medalla internacional del año para la esgrima española tras un torneo más que complicado en el que superó a la italiana Mariella Viale (15-14), a la estadounidense Maia Chamberlain (15-10), a la francesa Michela Battiston (15-14) y a la surcoreana Hayoung Jen (15-13), que había sido la verdugo de la también española Araceli Navarro (15-14).

En cambio, Martín-Portugués, bronce europeo por equipos en Basilea en 2024, en semifinales no pudo con la nipona, bronce en dicha cita olímpica en la competición por conjuntos, ante la que cedió por 7-15 tras ir a remolque todo el enfrentamiento. EFE

