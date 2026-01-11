Lucas Langarita anota 3 puntos en su estreno con los Utah Utes en la NCAA

Chicago (EE.UU.), 10 ene (EFE).- El escolta español Lucas Langarita, de 20 años, se estrenó este sábado con tres puntos con los Utah Utes en el partido perdido 89-84 ante los BYC Cougars en la NCAA, a la que llegó procedente del Casademont Zaragoza el último diciembre.

Langarita conectó su primer tiro tomado, desde la línea de triples, y estuvo en pista cuatro minutos, antes de perderse toda la segunda mitad del encuentro, aparentemente por un problema físico.

Los Utah Utes, un equipo reconocido en Estados Unidos por su capacidad de formar talento, compiten en la máxima categoría del deporte universitario estadounidense, en la conferencia Big12.

Nacido en 2005 y alto 195 centímetros, Langarita fichó por los Utah Utes a finales del último diciembre para seguir con su proceso formativo en la liga universitaria estadounidense.

Langarita se reunió en Utah con Martin Schiller, entrenador asistente del equipo estadounidense, con el que el zaragozano ya trabajó en su etapa en el Casademont.

El escolta fue protagonista en el último Eurobasket sub'20 con 17.1 puntos de media. EFE