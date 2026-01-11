Los agricultores franceses mantienen bloqueos en autopistas y en el puerto de Le Havre

París, 11 ene (EFECOM).- Grupos de agricultores franceses mantienen este domingo bloqueos en diferentes autopistas y carreteras, sobre todo en el sur del país, a los que se ha añadido este domingo otro a la entrada del puerto de Le Havre (noroeste) para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Alrededor de 300 agricultores participaban en la acción de Le Havre que por la mañana se limitaba a controlar los camiones, pero permitiendo la circulación de los vehículos de los empleados del puerto, explicó en declaraciones a la emisora France Info el secretario general del sindicato Jóvenes Agricultores en el departamento de Sena Marítimo, Justin Lemaitre.

Se trataba de dejar pasar sólo los productos que respeten sus "reglas de producción" y "denunciar este acuerdo de Mercosur", subrayó Lemaitre.

Preguntado sobre cuántos días tienen intención de quedarse a la entrada del gran puerto francés de la costa atlántica, el sindicalista respondió que el tiempo que les permitan sus fuerzas y también las fuerzas del orden, que este domingo por la mañana les rodeaban a distancia.

Para Lemaitre, aunque el viernes pasado los embajadores de los países de la UE dieran su visto bueno al acuerdo comercial con Mercosur, con el voto en contra de Francia, "quedan vías" para bloquear su puesta en marcha, en particular cuando se vote en el Parlamento Europeo, pero también con la opción de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Otros puntos de bloqueos se han establecido en Francia sobre todo en el sur del país, como en la autopista A63 en el peaje de Biriatou junto a la frontera española; o en la autopista A64 de Toulouse a Bayona a la altura de Carbonne. EFECOM