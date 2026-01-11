Espana agencias

Los agricultores catalanes mantienen activos los cortes de carreteras en vías como la AP-7

Barcelona, 11 ene (EFECOM).- Agricultores y ganaderos catalanes convocados por el colectivo Revolta Pagesa mantienen esta mañana los cortes de tráfico en la AP-7 y la N-II, ambas en la provincia de Girona, en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y también siguen bloqueando el acceso al Puerto de Tarragona.

Se trata de la cuarta jornada de movilizaciones en Cataluña en contra del tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, que los países europeos tienen previsto firmar el próximo 17 de enero.

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido a los agricultores del movimiento Revolta Pagesa una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los manifestantes insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, aseguran a EFE que por el momento no hay calendario para desconvocar las protestas.

Estas fuentes añaden que el hecho de que Revolta Pagesa no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

En el caso de la AP-7, la protesta de los agricultores mantiene cortada en ambos sentidos el tramo de esta autopista que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados para evitar dicho tramo.

También sigue cortada la N-II entre Bàscara y Pontós, aunque también hay desvíos señalizados en este tramo.

Asimismo, los agricultores mantienen con sus tractores bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones.

También sigue cortada la C-16, en ambos sentidos, entre Casserres y Berga, una importante vía de acceso a la Cerdanya en la temporada de invierno, y se hacen desvíos por la C-16z.

Asimismo, los tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona, en la A-27, y esta mañana está prevista una manifestación en la ciudad de Tarragona a las 12 horas en la Plaza Imperial Tarraco que culminará en el punto de protesta ante el puerto. EFECOM

(vídeo) (foto)

