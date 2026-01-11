Espana agencias

Levante gana al DUX el duelo de urgencias; el Granada despierta y Dépor y Tenerife empatan

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El Levante se impuso este domingo al DUX Logroño (2-3) en un duelo de urgencias entre los dos últimos clasificados de la Liga F Moeve, en una jornada en la que el Granada se reencontró con la victoria cinco fechas después al vencer al Espanyol (0-2) y el Deportivo Abanca y el Costa Adeje Tenerife firmaron tablas (1-1).

El Levante estrenó el año con un triunfo vital para seguir aferrado al sueño de la permanencia. Hasta ahora, su balance era de apenas dos puntos en una temporada marcada por la inestabilidad, ya con Andrés París como tercer entrenador del curso.

El conjunto ‘granota’ asaltó Las Gaunas a cuatro minutos del final gracias a un potente disparo desde la frontal de Érika González, que rompió el empate a dos con el que se había llegado al descanso.

Tres puntos de oro que dejan al equipo valenciano a cuatro de la salvación que marca el Alhama ElPozo al cierre de la primera vuelta, y que, a su vez, condenan al DUX Logroño a cerrar la primera mitad del campeonato como el único que no conoce la victoria.

Si el Levante parece despertar, también lo hace el Granada, que no ganaba desde el pasado 1 de noviembre, cuando se impuso al Madrid CFF (0-1). El conjunto nazarí derrotó al Espanyol en un duelo parejo que no se movió hasta el minuto 64, cuando Ariadna Mingueza aprovechó un balón suelto en el área pequeña para abrir el marcador (0-1).

El cuadro blanquiazul lo intentó con más corazón que juego, con Cristina Baudet como la futbolista más incisiva, aunque sus acciones individuales no encontraron recompensa. Ya en el minuto 97, la joven Vera Molina sentenció el triunfo del Granada, que cierra la primera vuelta con 16 puntos, los mismos que el Espanyol.

Paso atrás, en cambio, del Costa Adeje Tenerife, que no pudo brindar un triunfo en su estreno a Yerai Martín, sustituto de Eder Maestre, y tuvo que conformarse con un empate.

El conjunto insular desaprovechó así el 5-5 del sábado entre Atlético de Madrid y Real Sociedad y cerró la primera vuelta a siete puntos de los puestos europeos.

El Deportivo Abanca se adelantó en el minuto 12, cuando Ainhoa Marín asistió a Millene, que inauguró el marcador con un disparo raso.

A partir de ahí, el equipo tinerfeño adelantó líneas y encontró el empate en el minuto 68 con un gran golpeo de Claudia Blanco. Las visitantes buscaron el triunfo hasta el final, pero el marcador ya no volvió a moverse (1-1).EFE

EFE

