Lanisek hace de Prevc y gana en Zakopane la primera prueba tras el Cuatro Trampolines

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El esloveno Anze Lanisek, que ocupaba el segundo puesto provisional tras la primera ronda, ganó la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico disputada este domingo en la rampa grande de Zakopane (Polonia); la primera después del pasado Cuatro Trampolines.

Lanisek, de 29 años, logró su undécimo triunfo en la Copa del Mundo -el tercero de la temporada, después de los que logró en noviembre en Falun (Suecia) y Ruka (Finlandia)- tras saltar 138 y 137 metros y ganar, entre la nevada caída en la citada estación polaca, con 278,1 puntos: exactamente 13,3 más que el austriaco Jan Hörl, que lideraba tras la primera manga y que, con dos saltos de 144,5 y 135,5, concluyó segundo.

Manuel Fettner, compatriota del anterior, mantuvo su tercera plaza inicial y acabó un puesto por delante del noruego Marius Lindvik, que el mes que viene defenderá su título de campeón olímpico en el trampolín largo en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

Otro austriaco, Stephan Embacher -que junto a Hörl había ganado la prueba por parejas ('super-team') del sábado- protagonizó la remontada de la prueba y avanzó dieciocho puestos entre mangas para acabar quinto este domingo, en una competición en la que tres saltadores de su país concluyeron entre los cinco primeros.

Camino inverso recorrió el esloveno Domen Prevc, flamante ganador de la septuagésima cuarta edición del 'Vierschanzentournee' -que concluyó el pasado martes en Bischofshofen (Austria)-, líder de la Copa del Mundo; y ganador de siete de las anteriores diez pruebas de la competición de la regularidad, en las que nunca había bajado del segundo puesto.

Domen, que diez años después de que lo lograse su hermano mayor, Peter, ganó el prestigioso torneo navideño (primeros hermanos que lo logran en 74 años), bajó considerablemente sus prestaciones este domingo. Tras acabar duodécimo la primera manga, perdió quince puestos en la segunda; y, con dos saltos de 126,5 y 113,5 metros acabó, con 204 puntos, a 74,1 -un mundo- de Lanisek, en vigésima séptima posición.

Eso sí, el triunfo se volvió a ir a Eslovenia.

Prevc lidera ahora la Copa del Mundo con 1.214 puntos, exactamente 392 más que el japonés Ryoyu Kobayashi, que no compitió en las pruebas de este fin de semana, reservándose para las del próximo, que tendrán lugar en su país: en Sapporo, sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1972.

Con su triunfo de este domingo, Lanisek avanzó cuatro puestos en la general y es tercero en la Copa del Mundo, con 717 puntos. EFE

