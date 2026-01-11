La selección de Sesiones AFE se mide este lunes al Intercity en un amistoso

Mutxamel (Alicante), 11 ene (EFE).- La selección de Sesiones AFE, integrada por futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo, disputará este lunes su primer encuentro amistoso de la concentración de invierno ante el Intercity, conjunto que milita en Segunda Federación.

El combinado que dirige Javi González se enfrentará al equipo alicantino a partir de las 11.30 horas en las instalaciones de Bonalba Resort, donde permanece concentrado desde el pasado 7 de enero.

El Intercity, cuyas instalaciones de entrenamiento se ubican también en Bonalba Resort, disputó este domingo un partido de Liga ante el Orihuela (2-1), por lo que su técnico, Quique Hernández, dará minutos previsiblemente a los jugadores menos habituales o con menor ritmo de competición.

Sesiones AFE, que cumple su 39ª edición, tiene previsto disputar varios amistosos más ante equipos de la zona antes del 18 de enero, fecha en la que finalizará esta concentración, cuyo objetivo es mantener en forma y dar visibilidad a los futbolistas para facilitar su incorporación a un club durante el mercado invernal. EFE

