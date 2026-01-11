Espana agencias

La Cultural Leonesa prepara en el CAR de San Cugat la Copa ante Athletic Club

León, 11 ene (EFE).- La Cultural Leonesa ha aprovechado la jornada dominical, antes de iniciar su vuelta a casa tras la disputa del encuentro de LaLiga Hypermotion ante el FC Andorra (1-1), para realizar una sesión preparatoria en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat del Vallés, en Barcelona.

El conjunto leonés solicitó alguna de sus instalaciones al FC Barcelona y RCD Espanyol, sin éxito, y finalmente optó por reservar el terreno de juego, de hierba natural, para que los jugadores que saltaron al terreno de juego ayer realizaran una sesión de recuperación y, asimimo, pudieran ejercitarse los que no actuaron ante el conjunto andorrano y que, previsiblemente, formarán de salida el martes en la Copa del Rey ante el Athletic Club.

Sin que haya desvelado sus intenciones el técnico José Ángel Ziganda de cara a la eliminatoria de octavos de final, de nuevo a partido único, frente al conjunto bilbaíno, lo más probable es que los menos habituales sean los que arranquen el partido, tal y como ocurriera en las rondas anteriores ante el Tropezón, Andorra o Levante.

En todo caso, dos de los jugadores que sí que jugaron en Copa del Rey, los delanteros Paco Cortés y el rumano Daniel Paraschiv, que marcaron ante Andorra y Tropezón, respectivamente, ya no estarán en el encuentro del martes en el Reino de León al haber abandonado la plantilla culturalista, el primero repescado por el Levante UD y el delantero centro tras recalar en el Rapid de Bucarest.EFE

