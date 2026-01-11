Iñigo Pérez: "Tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera"

Madrid, 11 ene (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró "feliz" por la victoria de este domingo frente al Real Mallorca, evitó hablar del polémico penalti cometido por Martin Valjent sobre Jorge de Frutos, del que transmitirá su opinión en privado a Jagoba Arrasate, y critió el estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas, que "no es digno de Primera".

El Rayo, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, se impuso al Mallorca y frenó una mala racha de ocho jornadas ligueras sin ganar.

"Este es un partido que hemos ganado pero que también podíamos haber perdido. La victoria no me cambia la percepción del análisis. Estamos a cinco puntos del descenso pero vamos al cuatrocientos por cien de nuestras posibilidades", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Sobre la polémica jugada del penalti, cometido por Martin Valjent sobre Jorge de Frutos, Iñigo Pérez no quiso hablar ni rebatir las palabras dichas anteriormente por Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, que aseguró que esa jugada, en la final de la Supercopa de España, no se pitaría.

"Nunca hablo de los árbitros. Luego hablaré con Jagoba y le transmitiré mi opinión", confesó el técnico navarro, que tenía "ganas de ganar pero más de que el proceso siga impecable".

"Quiero que los jugadores puedan desarrollarse y mantener el nivel. Estoy molesto porque tenemos un terreno de juego que no es digno de Primera. Hoy hemos ganado pero necesitamos ayuda o tarde o temprano no nos va a dar. El terreno de juego no es digno", aseguró.

"No me quejo de la plantilla o los fichajes porque el trabajo es excelente. A la vista está el nivel de los jugadores pero el césped es fundamental. Me da vergüenza tener este terreno de juego. Cuando dijo Pellegrini el tema de las medidas ya se sabe pero esto no. Tenemos la culpa todos y necesitamos ayuda para que el campo esté bien. No es un ataque, es una obviedad, igual que cuando no estoy bien yo me lo dicen", apuntó.

"Yo no quiero cambiar el estilo de juego por el césped pero el campo obliga a alterar mis ideas. Contra el Getafe el balón no iba bien y eso hace que el jugador se sienta inseguro y más si hay un resultado a proteger. Eso hace que no llegues a hacer el juego que quieres. Hoy sucede lo mismo, cuando quieres tener control o dominio no sucede el apoyo o el pase. El jugador me va a decir que no quiere salir señalado y al final será contraproducente", manifestó.

Para Iñigo Pérez, pese a estar a cinco puntos del descenso, en octavos de la Copa del Rey y en octavos de la Liga Conferencia, el equipo debe ser "todavía más exigente".

"Estamos con una nota del 9,5 y tenemos un 0,5 que debemos mejorar para que los partidos sean más redondos. Debemos obsesionarnos con eso. Esa pequeña parte nos penaliza porque el fútbol no atiende a números o a ciencia. Nos ha faltado madurez por crecimiento y si un partido se juega de modo determinado se hace. Si queremos seguir funcionando en los parámetros de excelencia debemos hacer bien ese 0,5 para no luego lamentarnos", finalizó. EFE