Giráldez: "Era imposible imaginar todo lo que hemos conseguido en estos dos años"

Vigo, 11 ene (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, reconoció este domingo que el Sánchez Pizjuán “siempre” será un estadio “especial” para él porque allí debutó como entrenador del primer equipo con una victoria ante el Sevilla.

“Era difícil imaginar que todo fuese tan bien como fue en estos casi dos años. Es un campo que evidentemente en lo personal me quedará grabado para siempre, fue un partido especial para mí. Era imposible imaginar todo lo que hemos conseguido hasta ahora”, manifestó en rueda de prensa.

Giráldez cree que sigue siendo “la misma persona” que cuando dirigía al filial celeste, aunque evidentemente ha intentado “evolucionar” como técnico porque “es lo que he buscado durante toda mi vida, tanto en los aspectos personales como profesionales”.

“Estamos cumpliendo un sueño, todo marcha muy bien. Todos estamos trabajando muy fuerte para que las cosas vayan bien. Hemos obtenido resultados por encima de lo esperado, pero la exigencia en el día a día es máxima porque tenemos la ambición de mejorarlos”, destacó. EFE

