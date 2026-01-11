Espana agencias

Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP que inaugura "el año del cambio"

A Coruña, 11 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cierra este domingo la 28ª Interparlamentaria de su partido, un encuentro con el que se ha buscado reforzar la estrategia para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno y con el que la formación inaugura el año en el que "caerá" el sanchismo.

Así lo advirtió el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración del sábado, al vaticinar que el sanchismo caerá en los próximos meses "golpe a golpe y voto a voto".

En un discurso ante parlamentarios nacionales y regionales, eurodiputados y cargos diversos del partido, Tellado advirtió en el palacio de congresos de A Coruña de que en 2026 a Sánchez le espera "un vía crucis electoral", con las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, y también "un vía crucis judicial".

Con el lema 'Por lo importante', el PP ha estado debatiendo en diversas mesas redondas sobre cuatro temas: vivienda, seguridad, empleo y economía y regeneración democrática, las cuatro principales preocupaciones de los españoles, según el partido.

Aunque también se han colado temas de actualidad como la crisis de Venezuela o el acuerdo de financiación autonómica acordado esta semana por el Gobierno de Sánchez y ERC para Cataluña.

Este domingo tendrá lugar una mesa de portavoces moderada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, que reunirá a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y al portavoz del PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Y la clausura la protagonizará Feijóo, quien estará acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. EFE

El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

La magistrada de Catarroja cuenta con un informe oficial que confirma que el dispositivo entregado por José Manuel Cuenca, vinculado a una investigación sobre la dana, fue restablecido antes de su devolución y no conserva registros previos

El ex jefe de gabinete
