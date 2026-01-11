Ester Muñoz recrimina a Vox sus ataques al PP: "Los que pensábamos que iban a ayudarnos, nos lanzan piedras"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido al PP "aguantar" hasta ganar las próximas elecciones generales y ha cargado contra la actitud de Vox por "lanzar piedras" a Alberto Núñez Feijóo desde "la retaguardia".

"Los que pensábamos que iban a ayudarnos, nos lanzan piedras. Pero aún así, venceremos, aún así, gobernaremos. Y además triunfaremos con algo muy importante, sin habernos convertido en Pedro Sánchez", ha declarado Muñoz en su intervención en la 28 Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña.

Ante un auditorio repleto en Palexco --con cerca de 4.000 personas, según el PP--, Muñoz ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "atrincherado" y "encastillado", utilizando los recursos del Estado, como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía para "borrar los delitos" de sus socios o de sus propios compañeros de partido. "Está encastillado lanzándonos todo lo que tiene. Esto en jerga militar se llama asedio", ha dicho, para avisar que les espera un "asedio largo, difícil y duro".

Tras aludir a la película 'Rocky', Muñoz ha dicho que "para ganar además hay que trabajar, merecerlo y esforzarse. "Pero para mí hay una lección de Rocky que es fundamental. No vale solo tampoco con pegar más fuerte, tienes que aguantar más y si te caes, te levantas. Una vez, diez veces, cien veces, hasta que vences", ha aseverado.

La dirigente del PP ha acusado a Sánchez de "deshumanizar" a todos aquellos que le hacen oposición, incluido el presidente del PP. "Y por eso tenemos que aguantar. Estar juntos, fuertes, coherentes, leales, trabajando donde nos toca, y aguantar hasta que ganemos", ha manifestado.

Muñoz se ha mostrado convencida de que el PP llegará al Gobierno y ha avanzado que cuando eso suceda va a "desterrar" la "herencia de odio" que el jefe del Ejecutivo "lleva inoculando durante años en España".

"Venceremos, gobernaremos, porque tenemos la alternativa, tenemos el equipo y tenemos al líder", ha dicho, para subrayar que el PP cuenta con un "general" como Alberto Núñez Feijóo que además es "buena persona".

UNA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA "JUSTA, SOLIDARIA Y REDISTRIBUTIVA"

La portavoz del Grupo Popular ha defendido una financiación autonómica "justa, solidaria y redistributiva". "No puede ser que quien más tenga menos aporte. ¿Alguien se imaginaría que una persona que es solidaria como Amancio Ortega recibiera más que el que gane menos?", se ha preguntado, para afirmar que eso es lo que propone el socialismo pero el PP no lo va a permitir.

Muñoz ha asegurado que el PP tiene que "recuperar la fortaleza de las clases medias" porque no puede ser que los españoles vivan en un país de "trabajadores pobres" que no pueden "cambiar el coche, que no llegan a final de mes" o "que no se pueden comprar una casa".

Además, ha defendido la construcción de más viviendas porque hay un "problema de oferta". "Vamos a construir cientos de miles de viviendas y por eso hemos presentado una ley del suelo", ha señalado en la Interparlamentaria.

ANTE LA INMIGRACIÓN QUE NO RESPETA A ESPAÑA: "AHÍ TIENES LA PUERTA"

En materia de inmigración, Muñoz ha subrayado que el PP ha presentado una propuesta "muy clara" ya que a España hay que venir con "un contrato de trabajo" para ser recibido con "los brazos abiertos. A su entender, si se viene a delinquir, esa persona tiene que irse a su casa.

"Es muy sencillo. A mi país vienes y te acogemos y te incorporas. No pedimos ni te obligamos a que respetes nuestra cultura. Ahora, no nos puedes obligar a imponer la tuya. Si no te gusta nuestro país, ahí tienes la puerta", ha enfatizado.

Finalmente, ha dicho que si gobierna el PP las empresas, los autónomos y los agricultores "nunca más volverán a ser enemigos" del Gobierno. Además, ha garantizado que "nunca más habrá un gobierno de España legislando contra las comunidades autónomas".

"A mí me sorprende y me enfada mucho cuando oigo a quien dice que el problema es el sistema, que el problema es la Constitución, que el problema es la monarquía, que el problema son las comunidades autónomas. No, es mentira, el problema es el socialismo, el problema es Pedro Sánchez", ha afirmado.