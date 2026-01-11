Espana agencias

España logra el bronce al ganar a Alemania en el último instante (6-5)

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La selección española logró la medalla de bronce en el Europeo de hockey sala, disputado en Heidelberg (Alemania), al imponerse al conjunto anfitrión por 6-5 con un tanto de Pablo Román en la última jugada.

Después de caer ante Austria en los penaltis de la semifinal, todo parecía indicar que este encuentro se iba a resolver de la misma forma, pero Pablo Román evitó los 'shoot outs' y dio al conjunto de Fede González un bronce de gran valor.

España tomó la iniciativa y se situó con 2-0 con goles de Ignacio Abajo y de Ferrán Muñoz, pero a tres minutos para el final del cuarto inicial Nik Kerner inauguró la cuenta del cuadro germano, que iagualó el marcador con una diana de Sten Brandenstein.

No se desmoronó por ello. Ferran Muñoz e Ignacio Abajo devolvieron los dos tantos de ventaja, pero de nuevo respondió Alemania con su habitual contundencia. Vicent Scholz y Brandenstein, por partida doble, elevaron el 4-5

Se rebeló España a su suerte y una jugada ensayada acabó con un penalti stroke que marcó Ignacio Abajo para sellar su triplete, pero sobre todo le dio la opción de ganar. Y lo logró con un tremendo misil de Pablo Román a quince segundos del final. EFE

