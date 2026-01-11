ERC llama al soberanismo a apoyar la nueva financiación: "Los tuits aportan cero recursos"

Barcelona, 11 ene (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha llamado a las fuerzas soberanistas, en un mensaje dirigido a Junts, que apoyen el nuevo sistema de financiación autonómica en lugar de criticarlo por las redes sociales: "Los tuits aportan cero recursos", ha afirmado.

Alamany, que también es líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha valorado así el nuevo pacto de financiación autonómica acordado esta semana entre Esquerra y el Gobierno, que, para ser aprobado, requeriría del apoyo de Junts -que rechaza la propuesta- junto con el resto de fuerzas que invistieron al presidente Pedro Sánchez.

"Es un paso adelante, no es el definitivo, pero pedimos a aquellas fuerzas políticas que quieran continuar negociando por la soberanía fiscal de Cataluña que se sumen, porque los tuits aportan cero recursos a las familias catalanas", ha afirmado Alamany este domingo durante una visita a la fiesta de Els Tres Tombs de Sant Andreu, en Barcelona.

Ante las críticas que han vertido los dirigentes de Junts, no solo a través de redes sociales sino también en los medios de comunicación, la dirigente de ERC ha afirmado que "a las familias barcelonesas los posicionamientos en entrevistas aportan cero este año a la soberanía fiscal".

Alamany ha defendido que el nuevo modelo ofrecerá 4.686 millones de euros adicionales para Cataluña, que será la tercera autonomía en aportar y la tercera en recibir: "Es evidente que este es un avance", ha afirmado.

La líder de ERC en el Ayuntamiento ha asegurado que ERC luchará por que estos recursos de la nueva financiación también "lleguen a los bolsillos de los barceloneses" en cuestiones como la vivienda, bonificaciones de comedores escolares o de actividades extraescolares, o mejora de las infraestructuras en la capital catalana.

Al haber cerrado el pacto de financiación con el Gobierno de Pedro Sánchez, Alamany ha considerado que Esquerra "abre camino y que lo que le toca a otros, más allá de tuits o posicionamientos en entrevistas, es sumarse". EFE