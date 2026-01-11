El Taty Castellanos inspira al West Ham

Londres, 11 ene (EFE).- Un cabezazo del argentino Taty Castellanos, uno de los fichajes del West Ham United este enero, sirvió para que los 'Hammers' derrotaran al Queens Park Rangers en la prórroga (2-1) y se clasifiquen a la cuarta ronda de la FA Cup.

Castellanos, por el que los londinenses han pagado casi 30 millones de euros en este mercado de fichajes, salvó la cabeza de Nuno Espirito Santo, que está en el alambre y se jugaba el puesto después de que el equipo no haya ganado un solo partido desde el pasado 8 de noviembre.

La presión por avanzar de ronda contra un equipo del Championship (Segunda división inglesa) era grande y Crysencio Summerville, con un tanto en el tiempo de descuento de la primera parte, la rebajó hasta que Richard Koné empató en la segunda mitad y mandó el cruce a la prórroga.

Ahí, en el minuto 99, Castellanos se alzó por encima de los centrales del QPR para cabecear un centro de Summerville y dar un pequeño respiro a Espirito Santo, que al menos se asegura sentarse en el banquillo del West Ham este fin de semana contra el Tottenham Hotspur en el que será otro 'match ball' para el técnico portugués. EFE