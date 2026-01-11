Espana agencias

El protagonista de la jornada 19: la explosión de Moleiro

Roberto Morales

Madrid, 11 ene (EFE).- Cuando el Villarreal ingresó unos 50 millones de euros por una de sus grandes estrellas, Álex Baena, ya tenía elegido al sustituto. La prolífica cantera canaria había sacado otro jugador sobrado de calidad, Alberto Moleiro, que por 16 millones era una oportunidad de mercado. Tras cinco meses de campeonato, ocho goles y cuatro asistencias, su valor asciende a los 30 y es seguido de cerca por Luis de la Fuente.

El mismo origen provocó algo inevitable, la comparación con Pedri. Sin parecidos futbolísticos pese a ser ambos centrocampistas, a Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 2003) le tocó soportar el peso de ver equiparado su nombre al del jugador que hace jugar al Barcelona y la selección española.

"Desde que asomé un poco la cabeza en el mundo profesional, no sé si por aspecto físico, que me parezco un poco a él, y que salimos de Las Palmas los dos, me han comparado bastante con Pedri. Es un orgullo pero somos distintos. Cada uno tiene su fútbol y tendré que hacerme más nombre para que dejen de compararme con Pedri", dijo a EFE.

Y lo ha conseguido. Haciendo su camino. Con un crecimiento continuo. Con la necesidad inicial de unos partidos para asimilar el salto de categoría y de exigencia en el Villarreal, pero dando un rendimiento mayúsculo a Marcelino García Toral. Moleiro es el centrocampista más goleador de LaLiga y ha confirmado todo lo bueno que de él se esperaba, con una progresión sin techo visible.

Su magnífica primera vuelta la cerró siendo el dueño del partido ante el Alavés. Del primer acto que enfadó a Marcelino del equipo que se sitúa a un paso de pelear por el título liguero y convertirse en la tercera vía, a 8 puntos del Barcelona y 4 del Real Madrid con un partido menos, pasó en el segundo a un vendaval con pegada, con Moleiro asumiendo la batuta.

Primero rescató un balón en zona de nadie para desequilibrar el duelo. Con total confianza en su golpeo, escorado, desde fuera del área, imprimió un efecto imparable a su derechazo rumbo a la escuadra rival. La belleza del tanto aumentó con el impacto en la madera antes de alojarse en la red.

Por si fuera poco, al octavo tanto del curso, le añadió, sintiéndose importante en el partido, su cuarta asistencia. Con un pase de finura entre líneas al espacio, para la definición de calidad de Mikautadze, picando el balón a la salida del portero para no rebajar la belleza de la acción. El Villarreal vuela al ritmo de Moleiro y De la Fuente, en una demarcación donde anda sobrado de talento, tiene apuntado un nombre que sube enteros conforme avanza la temporada. EFE

