El Liverpool pierde a Conor Bradley para lo que resta de temporada

Londres, 11 ene (EFE).- El Liverpool tendrá que afrontar lo que resta de temporada sin su lateral derecho titular, Conor Bradley, que sufrió una grave lesión de rodilla este jueves en el empate contra el Arsenal.

El defensa norirlandés se lesionó en los minutos finales del empate a cero ante los 'Gunners' y fue protagonista de una de las escenas más feas de los últimos tiempos en la Premier League, cuando tras dañarse la rodilla, Gabriel Martinelli le dio un pelotazo y trató de empujarle fuera del campo porque entendía que estaba perdiendo tiempo.

Bradley, que se había perfilado como el sustituto natural de Trent Alexander-Arnold tras su salida al Real Madrid, abandonó el Emirates Stadium con una importante protección en su rodilla y este domingo el Liverpool confirmó la gravedad de la lesión.

El jugador se ha dañado el ligamento y el hueso y tendrá que pasar por el quirófano, lo que le descarta para el resto de temporada y pone en duda una posible disputa de la Copa del Mundo en caso de que su selección, Irlanda del Norte, se clasificara.

Sin Bradley, a Arne Slot le quedan dos opciones para el lateral derecho en la plantilla, Jeremie Frimpong, más ofensivo y que ha sufrido problemas físicos toda la temporada, y Dominik Szoboszlai, que ha jugado varios encuentros esta temporada en esa posición. EFE

