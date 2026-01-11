El Levante domina al Espanyol pero paga su falta de puntería en la primera parte (0-0)

Valencia, 11 ene (EFE).- El Levante gozó de las mejores ocasiones en la primera parte del partido que le enfrenta al Espanyol en el Ciutat de València, pero entre el portero del conjunto catalán Marko Dmitrovic y el desacierto de sus jugadores no consiguió convertirlas en gol.

En los primeros diez minutos, el Levante tuvo hasta tres oportunidades prácticamente seguidas. Kareem Tunde tuvo la más clara con un disparo raso desde la frontal que sacó Dmitrovic y después probó suerte con un remate lejano que salió cerca de la portería. Iker Losada golpeó dentro del área, pero el balón salió desviado.

El Espanyol trató de reaccionar y, aunque tenía dificultades para superar la presión levantinista, tuvo su llegada más clara en los últimos compases de la primera parte con un remate de Carlos Romero cerca del área pequeña que salió alto. EFE

