Espana agencias

El hispanocolombiano David Alonso recibe el "Pingüino de Oro"

Guardar

Valladolid, 11 nov (EFE).- El campeón de Moto 3 en 2024, el hispanocolombiano David Alonso, ha recibido este domingo en Valladolid el premio "Pingüino de Oro", dentro de los actos de clausura de la mayor concentración invernal de motos de Europa "Pingüinos".

En este acto, Alonso se ha mostrado agradecido por el galardón y ha prometido "trabajar duro" para tratar de ganar el próximo Mundial de la categoría Moto 2, como paso previo a su aspiración de competir después en Moto GP.

El joven piloto ha reconocido haber "quedado impactado" con la concentración vallisoletana "por la cantidad de aficionados que reúne y por la pasión que se respira en todos ellos" y ha asegurado que este premio le dará "impulso" para ir logrando más retos.

Además, en la clausura de "Pingüinos", se entregaron los premios al piloto peninsular más lejano, procedente de Rosas (Girona); al no peninsular más lejano, de Las Palmas de Gran Canaria; al piloto internacional más lejano, que llegó desde Dinamarca y a la piloto internacional más lejana, que partió desde Rumanía.

El de motoclub con mayor número de inscritos fue para Froilanes, con 108 personas, en el ámbito nacional, y para Motard Escorpioes, de Portugal, mientras que por puntos ganaron el mismo club luso, y Goldwing Asociación España.

La concentración motera "Pingüinos" ha cerrado este domingo su 43ª edición con 40.880 participantes, el 0,6% menos que en la anterior (41.120), y con una ocupación hotelera en Valladolid que ha rondado el 85 por ciento.EFE

mim/orv/jpd

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ristic, del Celta, recibe el alta y Giráldez tiene a todos disponibles para el Sevilla

Infobae

El doctor Villalón, del Atleti, premiado por Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

Infobae

Venezuela anuncia el retorno a sus aguas de petrolero en una operación conjunta con EE.UU.

Infobae

El UCAM CB, en la fase final de la Copa por cuarta vez y tercera por resultados

Infobae

Riazor se llenará con la visita del Atlético en la Copa del Rey

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Una empleada de la limpieza que ya no puede trabajar por problemas físicos después de 22 años es despedida tras no encontrar dónde reubicarla: “Es triste, pero legal”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España