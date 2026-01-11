Espana agencias

El Guadalajara de Milito vence al Pachuca en el debut de ambos equipos en el Clausura

Guadalajara (México), 10 ene (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, derrotaron este sábado por 2-0 a los Tuzos de Pachuca, en el debut de ambos cuadros en el Clausura del fútbol mexicano.

Armando González y Daniel Aguirre convirtieron por los ganadores.

En la primera mitad, las Chivas, que tuvieron mayor posesión de la pelota, le dieron un baile al Pachuca de Esteban Solari, sin capacidad de respuesta.

González falló con todo a favor en el minuto 16, pero segundos después rescató un rebote en el área y de derecha puso el 1-0, a partir de lo cual el equipo acosó al guardameta Carlos Moreno, con exceso de trabajo al ser ofendido con 15 disparos, seis a puerta.

En el 45+5, el cuadro de Milito recuperó la puntería y amplió la ventaja con un gol de Aguirre, con asistencia de Efraín Álvarez.

La segunda fue de dominio del Pachuca, que envió a la cancha al venezolano Salomón Rondón; tuvo la pelota, aunque creó poco peligro.

Guadalajara defendió bien y preservó el triunfo que le dio sus primeros tres puntos.

En la segunda fecha, el próximo martes las Chivas visitarán al Juárez FC y el Pachuca debutará como local ante León.

La primera jornada del torneo comenzó este viernes, cuando el Juárez FC derrotó 1-2 al Mazatlán y Atlas, 1-0 al Puebla, en tanto Tijuana empató sin goles con el América.

El Juárez, entrenado por el portugués Pedro Caixinha, se impuso con anotaciones de Francisco Nevarez y Denzell García, y el argentino Facundo Almada descontó por el Mazatlán.

Atlas sumó sus primeros tres puntos con un penalti convertido del montenegrino Uros Djurdjevic.

Tijuana y América se defendieron bien en un duelo enredado en la mitad de la cancha en el que ambos cuadros atacaron poco.

El torneo continuará este sábado, cuando el campeón Toluca visitará al Monterrey, Cruz Azul al León y Necaxa al Santos Laguna.

La primera fecha del campeonato concluirá mañana con los partidos Pumas UNAM-Querétaro y el San Luis-Tigres UANL. EFE

