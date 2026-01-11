Espana agencias

El Gobierno francés avisa de que si cae con una moción de censura no habrá presupuestos

Guardar

París, 11 ene (EFECOM).- La ministra francesa de Hacienda, Amélie de Monchalin, advirtió este domingo de que si cae su Gobierno con una de las mociones de censura que se van a debatir esta semana habrá elecciones legislativas anticipadas en mayo y no podrían aprobarse los presupuestos para 2026 al menos hasta mayo.

De Montchalin reafirmó que si el Ejecutivo es censurado se disolverá la Asamblea Naciona y habrá nuevas elecciones legislativas coincidiendo con las municipales, el 15 y 22 de marzo y eso tendrá consecuencias presupuestarias.

"Eso significa que hasta el mes de mayo será el vacío. No habrá nada", avisó después de haber criticado las dos mociones de censura que han presentado las formaciones de los dos extremos del arco parlamentario, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que deberían debatirse el próximo miércoles.

Los dos partidos las han justificado por la adopción por los países de la Unión Europea, pese al voto contrario de Francia, entre otros países, del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur que es unánimemente rechazado por las formaciones políticas francesas.

Para la titular de Hacienda, esas mociones de censura no tienen "ningún sentido" porque si cae el Gobierno "eso no cambiará nada en el acuerdo con Mercosur".

Hizo hincapié en que Francia votó en contra de ese pacto pese a que considera "victorias francesas" las cláusulas de salvaguarda, las cláusulas espejo y los controles reforzados que se han convenido en los últimos meses, como añadido al compromiso que se había establecido en diciembre de 2024.

De Monchalin subrayó que ahora es responsabilidad de los partidos políticos dar la batalla en el Parlamento Europeo para que los eurodiputados voten en contra o para que se presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que paralizaría su aplicación.

Sobre los presupuestos, la ministra repitió que lo que quiere el Ejecutivo es "encontrar una solución antes de finales del mes de enero" y que para conseguir un acuerdo van a reanudar las negociaciones a partir del martes en la Asamblea Nacional.

Un compromiso que se aventura más que complicado dada la fragmentación de la cámara baja y las diferencias que se han manifestado.

Al no conseguirse aprobarlos antes de finales de diciembre como se debería, el primer ministro decidió recurrir a una ley especial que es una especie de prórroga, en espera de relanzar las negociaciones en enero.

La titular de Hacienda no quiso responder a la cuestión de si el Gobierno recurrirá a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le permite adoptarlos por decreto, pero exponiéndose a una moción de censura inmediata.

Y lo hizo con el argumento de que "mientras no tenemos un acuerdo sobre el qué, no tiene sentido disertar sobre el cómo". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes en Logroño

Infobae

Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón

Infobae

Felipe Orts y Sofía Rodríguez revalidan sus títulos nacionales

Infobae

El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo

Infobae

Feijóo pide concentrar el voto en el PP y lanza un aviso a Vox: gobernar es "asumir el desgaste"

Feijóo pide concentrar el voto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el pulso al

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España