El Gobierno francés avisa de que si cae con una moción de censura no habrá presupuestos

París, 11 ene (EFECOM).- La ministra francesa de Hacienda, Amélie de Monchalin, advirtió este domingo de que si cae su Gobierno con una de las mociones de censura que se van a debatir esta semana habrá elecciones legislativas anticipadas en mayo y no podrían aprobarse los presupuestos para 2026 al menos hasta mayo.

De Montchalin reafirmó que si el Ejecutivo es censurado se disolverá la Asamblea Naciona y habrá nuevas elecciones legislativas coincidiendo con las municipales, el 15 y 22 de marzo y eso tendrá consecuencias presupuestarias.

"Eso significa que hasta el mes de mayo será el vacío. No habrá nada", avisó después de haber criticado las dos mociones de censura que han presentado las formaciones de los dos extremos del arco parlamentario, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que deberían debatirse el próximo miércoles.

Los dos partidos las han justificado por la adopción por los países de la Unión Europea, pese al voto contrario de Francia, entre otros países, del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur que es unánimemente rechazado por las formaciones políticas francesas.

Para la titular de Hacienda, esas mociones de censura no tienen "ningún sentido" porque si cae el Gobierno "eso no cambiará nada en el acuerdo con Mercosur".

Hizo hincapié en que Francia votó en contra de ese pacto pese a que considera "victorias francesas" las cláusulas de salvaguarda, las cláusulas espejo y los controles reforzados que se han convenido en los últimos meses, como añadido al compromiso que se había establecido en diciembre de 2024.

De Monchalin subrayó que ahora es responsabilidad de los partidos políticos dar la batalla en el Parlamento Europeo para que los eurodiputados voten en contra o para que se presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que paralizaría su aplicación.

Sobre los presupuestos, la ministra repitió que lo que quiere el Ejecutivo es "encontrar una solución antes de finales del mes de enero" y que para conseguir un acuerdo van a reanudar las negociaciones a partir del martes en la Asamblea Nacional.

Un compromiso que se aventura más que complicado dada la fragmentación de la cámara baja y las diferencias que se han manifestado.

Al no conseguirse aprobarlos antes de finales de diciembre como se debería, el primer ministro decidió recurrir a una ley especial que es una especie de prórroga, en espera de relanzar las negociaciones en enero.

La titular de Hacienda no quiso responder a la cuestión de si el Gobierno recurrirá a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le permite adoptarlos por decreto, pero exponiéndose a una moción de censura inmediata.

Y lo hizo con el argumento de que "mientras no tenemos un acuerdo sobre el qué, no tiene sentido disertar sobre el cómo". EFECOM