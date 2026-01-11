Espana agencias

El campeón Toluca vence al Monterrey, con un penalti fallado por el español Canales

Guardar

Monterrey (México), 10 ene (EFE).- El guardameta Hugo González le detuvo este sábado un penalti al español Sergio Canales, uno de los mejores jugadores del Clausura del fútbol mexicano, para sellar el triunfo del campeón Toluca por 0-1 sobre el Monterrey.

En la continuación de la primera jornada del torneo, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed alinearon sin varias de sus principales figuras, entre ellas los delanteros Paulinho y Alexis Vega y el centrocampista Marcel Ruiz, pero detuvieron al rival y en el 56 firmaron el triunfo con un gol del brasileño Helinho.

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 59-41 a su favor; disparó cinco veces a puerta, aunque sin peligro.

En la segunda parte, el Toluca mejoró. En el 55, Oswaldo Virgen llegó tarde a un centro en el área, pero un minuto después Helinho aceptó un balón del argentino Santiago Simón y lo envió a la red con un golpe de zurda.

Monterrey se volcó al ataque. Fue detenido, sin embargo, en el 88 tuvo un penalti a favor que González le detuvo a Canales para darle la victoria a los monarcas de la liga.

Un poco antes, el panameño Ismael Díaz y Bryan Colula le dieron al León una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul, que descontó con una diana del argentino Agustín Palavecino.

En el otro duelo sabatino, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, derrotaron por 2-0 a los Tuzos de Pachuca, con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

La primera jornada del campeonato comenzó este viernes, cuando el Juárez FC derrotó 1-2 al Mazatlán y Atlas, 1-0 al Puebla y el Tijuana empató sin goles con el América.

El Juárez se impuso con anotaciones de Francisco Nevarez y Denzell García. El argentino Facundo Almada descontó por el Mazatlán.

Atlas sumó sus primeros tres puntos con un polémico penalti convertido del montenegrino Uros Djurdjevic.

Tijuana y América defendieron bien en un duelo enredado en la mitad de la cancha en el que ambos cuadros atacaron poco.

La primera fecha del campeonato concluirá mañana con los partidos Pumas UNAM-Querétaro y el San Luis-Tigres UANL.EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-1. Senegal se clasifica para semifinales por la mínima y contra diez

Infobae

Fermín Aldeguer, operado con éxito en Barcelona de su fractura de fémur

Infobae

Los empresarios de Argentina celebran el respaldo europeo al acuerdo con Mercosur

Infobae

La bolsa gana el 0,9 % en su sexta semana al alza y tras ataque de EE.UU. a Venezuela

Infobae

Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP que inaugura "el año del cambio"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España