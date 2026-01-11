Espana agencias

El Athletic estrenó La Puentecilla en la única campaña de la Cultural Leonesa en Primera

León, 11 ene (EFE).- El rival de la Cultural Leonesa en los octavos de final de la Copa del Rey que se disputarán en el Reino de León el próximo martes -21 horas-, el Athletic Club, sirvió de invitado de honor en el estreno del anterior recinto futbolístico culturalista, el estadio La Puentecilla, en la única temporada en la que los locales han militado en su centenaria historia en la Primera División.

El choque se disputó un 22 de octubre de 1955, hace más de siete decenios y, tras el ascenso del conjunto leonés a la máxima categoría, llegaría el estreno de un nuevo estadio que se llenaría, como nunca posteriormente, como atestiguan las instantáneas de la época, con público incluso detrás de ambas porterías en el propio césped.

En aquel partido en La Puentecilla que, años después, sería rebautizado como Antonio Amilivia, en recuerdo del que fuera presidente en la campaña del ascenso, se adelantó en el marcador la Cultural con un tanto en el minuto 7 de Chas, para después remontar un Athletic, con nombres ilustres en sus filas en el tramo final con un doblete de Uribe y otro tanto de Artetxe para el definitivo 1-3.

La puerta bilbaína fue defendida esa tarde por Carmelo -que años después sería entrenador culturalista-, acompañado de otros jugadores de renombre como Mauri, Maguregui, Garay, Arieta o un Piru Gaínza que fue toda una pesadilla para la defensa leonesa.EFE

