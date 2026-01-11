El año parlamentario se abre el jueves con las explicaciones de Albares, Montero y Aagesen

Madrid, 11 ene (EFE).- El Congreso y el Senado tendrán sus primeras citas destacadas de 2026 el jueves, ya que celebrarán sus primeros plenos del año, convocados ambos de forma extraordinaria para que comparezcan ministros: en la Cámara Baja el de Exteriores y en la Alta las de Hacienda y Transición Ecológica.

Enero es uno de los tres meses parlamentarios inhábiles, junto a julio y agosto, por lo que las sesiones necesitan una motivación extraordinaria para celebrarse fuera del período habitual.

En el Congreso, la solicitud de un pleno extra tiene como fin que Albares dé explicaciones sobre "el grave ataque de Estados Unidos a Venezuela", y fue pedido por el propio ministro y por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís.

Desde las 11:00 horas, el titular de Exteriores informará a la cámara de la posición española sobre la situación de Venezuela.

Una comparecencia que el PP no ve suficiente ya que quiere que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparezca de manera urgente en el Congreso para hablar sobre "su papel estelar" con Venezuela y sobre la "corrupción sistémica que le rodea" y para ello ha registrado ya sendas peticiones.

Sobre estas peticiones se tendrá que pronunciar la Mesa del Congreso, que se reunirá el jueves a las diez de la mañana.

El jueves se celebrará también otro pleno extraordinario el Senado, solicitado por el grupo popular.

Comparecerá, en primer lugar, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para dar cuenta de "las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción" en el Ministerio de Hacienda.

Según indicó el PP, Montero está "al mando" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya gestión presenta "deficiencias y presuntas irregularidades".

Por ello, en otro punto del orden del día de este pleno extraordinario se debatirá y votará la creación de una comisión de investigación sobre la SEPI, que será la quinta comisión de investigación de esta legislatura en el Senado.

Antes de eso, tendrá que comparecer Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, también convocada por el PP, para explicar "la trama de hidrocarburos" en su departamento y su relación con Venezuela.

Además de ese pleno, en el Senado habrá también durante la semana otras sesiones extraordinarias en las comisiones.

Resalta en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana la comparecencia el miércoles de los alcaldes de Madrid y Barcelona, José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni, respectivamente; ambos para exponer los problemas de falta de vivienda en sus ciudades, en especial respecto al alquiler en las zonas de mercado tensionado.

El lunes, en la comisión sobre el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado, comparecerá la directora de Seguridad Nacional del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado.

El martes, en la comisión sobre la dana del 29 de octubre de 2024, el compareciente será el jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana, Carlos Gajero. EFE