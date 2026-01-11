Egipto vence por 39-30 a Eslovaquia y se lleva el tercer puesto en Pamplona

Pamplona, 11 ene (EFE).- Egipto venció a Eslovaquia de forma cómoda (30-39), después de un buen primer tiempo, para hacerse con el tercer puesto del Torneo Internacional de España, que finaliza hoy en Pamplona con la disputa de la final entre España y Portugal.

El Torneo Internacional de España que se disputa en Pamplona vive una nueva jornada de alto nivel competitivo en el Navarra Arena, confirmando el buen ambiente y la exigencia propias de una cita previa al Europeo.

Este domingo, en el partido por el quinto puesto, Túnez firmó una gran remontada ante Irán gracias a una sobresaliente segunda mitad. Los tunecinos elevaron de manera notable su nivel defensivo, logrando frenar el ataque asiático y marcar las diferencias en los momentos clave para imponerse por 26-24 y asegurarse la quinta plaza del torneo.

Por su parte, Eslovaquia y Egipto se midieron en el duelo por el tercer y cuarto puesto. Al descanso ya quedó clara la superioridad del conjunto africano, que se marchó a vestuarios con una ventaja de 13-21.

Egipto mantuvo el control del encuentro hasta el final, confirmando las buenas sensaciones de una selección que desde hace tiempo está dando mucho de qué hablar en el panorama internacional. En la segunda mitad, el conjunto norteafricano mantuvo la diferencia y se acabó llevando el tercer puesto por 30-39.

Ahora, todas las miradas se centran en la gran final. Los Hispanos buscarán hacerse con el Torneo Internacional de España ante Portugal, en un Navarra Arena que pondrá el broche a cuatro días de balonmano de primer nivel, a solo unos días del inicio del Campeonato de Europa, que arrancará el próximo 15 de enero. EFE

