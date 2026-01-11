Espana agencias

Egipto vence por 39-30 a Eslovaquia y se lleva el tercer puesto en Pamplona

Guardar

Pamplona, 11 ene (EFE).- Egipto venció a Eslovaquia de forma cómoda (30-39), después de un buen primer tiempo, para hacerse con el tercer puesto del Torneo Internacional de España, que finaliza hoy en Pamplona con la disputa de la final entre España y Portugal.

El Torneo Internacional de España que se disputa en Pamplona vive una nueva jornada de alto nivel competitivo en el Navarra Arena, confirmando el buen ambiente y la exigencia propias de una cita previa al Europeo.

Este domingo, en el partido por el quinto puesto, Túnez firmó una gran remontada ante Irán gracias a una sobresaliente segunda mitad. Los tunecinos elevaron de manera notable su nivel defensivo, logrando frenar el ataque asiático y marcar las diferencias en los momentos clave para imponerse por 26-24 y asegurarse la quinta plaza del torneo.

Por su parte, Eslovaquia y Egipto se midieron en el duelo por el tercer y cuarto puesto. Al descanso ya quedó clara la superioridad del conjunto africano, que se marchó a vestuarios con una ventaja de 13-21.

Egipto mantuvo el control del encuentro hasta el final, confirmando las buenas sensaciones de una selección que desde hace tiempo está dando mucho de qué hablar en el panorama internacional. En la segunda mitad, el conjunto norteafricano mantuvo la diferencia y se acabó llevando el tercer puesto por 30-39.

Ahora, todas las miradas se centran en la gran final. Los Hispanos buscarán hacerse con el Torneo Internacional de España ante Portugal, en un Navarra Arena que pondrá el broche a cuatro días de balonmano de primer nivel, a solo unos días del inicio del Campeonato de Europa, que arrancará el próximo 15 de enero. EFE

le.mm/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El instituto Geográfico Nacional deteca aumento sísmico en una zona de la Región de Murcia

Infobae

4-1. El Palau no puede con el Benfica y sigue sin ganar

Infobae

Tres goles en 900 minutos: la sequía que condena a Osasuna fuera de casa

Infobae

El Perfumerías Avenida anuncia la salida de Laura Erikstrup

Infobae

Miret cree que tiene "mucho mérito" que el Joventut esté ya clasificado para la Copa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queda solo

Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Los 7 consejos para preparar tu coche de cara al invierno, según los expertos

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

Condenado a un año de cárcel por estafar a un hombre con el alquiler de un piso fantasma

El Supremo avala el despido de un vigilante que permitió la entrada irregular de ocho personas a un Osasuna-Real Madrid: al siguiente partido se presentaron 40 aficionados preguntando por él

DEPORTES

Los números que han provocado

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades

Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El extenista Pat Cash habla sobre los cambios de entrenador: “Los jugadores se deshacen de ellos por unos dólares”