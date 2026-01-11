Espana agencias

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en su casa de Olvera (Cádiz)

Guardar

Cádiz, 11 ene (EFE).- Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en su casa de la localidad gaditana de Olvera, donde ha sido detenido su marido, de 60 años, como presunto autor, han informado fuentes de la Guardia Civil.

El servicio de emergencias 112 recibió a la 1:48 de la madrugada una llamada que alertaba de los hechos y hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de la Guardia Civil, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

El matrimonio tiene hijos mayores de edad y sobre el hombre no había denuncias previas por delitos de violencia de género.

La juez de guardia, el médico forense y un equipo de Policía judicial de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, momento en el que el marido quedó detenido.

Tras confirmarse la muerte, se activó el protocolo judicial para casos de violencia de género.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia.

El hombre permanece detenido y será puesto mañana a disposición del juzgado número 1 de Arcos de la Frontera.

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha expresado su consternación a la espera de que avance la investigación judicial y se confirme oficialmente la causa del fallecimiento.

Palma ha señalado que “todo parece indicar que es una muerte violenta producida por violencia de género”, aunque ha subrayado que será la investigación la que lo determine. Si se confirmara el crimen machista, sería la tercera víctima de este año por violencia de género, dos de ellas en Andalucía.

La regidora ha anunciado que a lo largo de la mañana se trasladará al Ayuntamiento para preparar una declaración institucional y organizar el apoyo a la familia de la víctima “en el caso de que sea necesario”.

Palma ha indicado además que la fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de 8.000 habitantes donde prácticamente se conocen todos. "Era una mujer de 58 años, de una familia trabajadora de aquí, conocida tanto ella como sus familiares”, ha señalado.

El 4 de enero Pilar, de 38 años, fue asesinada por su expareja, del que tenía una orden de alejamiento, en Quesada (Jaén).

Al día siguiente en Las Palmas de Gran Canarias, un hombre de 35 años de origen filipino mató a su mujer, Czarina, de 43 años, también filipina y madre de cinco hijos, dos de ellos menores. El hombre se suicidó a continuación.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.EFE

ilm-fjs/avl

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae

El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Infobae

Saúl Ñíguez, campeón brasileño con Flamengo, operado en el talón izquierdo en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España