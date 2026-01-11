Espana agencias

Destruyen cinco campamentos de minería ilegal en una zona andina de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 10 ene (EFECOM).- El Ejército ecuatoriano destruyó cinco campamentos en los que presuntamente se realizaban actividades de minería ilegal, ubicados en la localidad de Buenos Aires, de la provincia norteña de Imbabura, donde en octubre los militares realizaron varios bombardeos para inhabilitar estructuras usadas por grupos criminales.

Durante la operación, los soldados encontraron material aurífero, motores de luz, moledoras, 300 metros de cable, combustible y otras herramientas utilizadas "para la explotación ilícita de recursos naturales", señaló este sábado la institución militar.

Esta destrucción habría causado una afectación económica de aproximadamente 20.000 dólares, "debilitando de manera significativa la estructura financiera de la minería ilegal que opera en el sector".

En octubre pasado, las Fuerzas Armadas realizaron varios bombardeos en Buenos Aires, uno de los enclaves más críticos en los que se realizan actividades de minería ilegal y que han intentado controlar en múltiples ocasiones.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en ese entonces el fin de la minería ilegal en la localidad, asegurando que la presencia militar iba a ser "permanente".

Las operaciones militares contra la minería ilegal se intensificaron en Ecuador después de que 11 soldados fueran asesinados el pasado 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a las autoridades, grupos como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, la más grande y violenta del país andino, para explotar varias zonas de minería ilegal en el país. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rams se deshace de Panthers y avanza a la ronda divisional

Infobae

El técnico Luis Zubeldía atraviesa "con éxito" una angioplastia con colocación de stent

Infobae

El Guadalajara de Milito vence al Pachuca en el debut de ambos equipos en el Clausura

Infobae

Un grupo de 33 peruanos es evacuado a La Paz tras bloqueo de carreteras en Uyuni

Infobae

Entradas más baratas por 370 dólares, parrilladas y nevada: así Chicago vuelve a playoffs

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre retira la pensión

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

Un acuerdo verbal por WhatsApp y un pago mensual de 350 euros no evita el desahucio de una madre y su hija de seis años de una vivienda protegida

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 12 de enero

El CO₂ del acuerdo entre la UE y Mercosur se queda en Europa: los Veintisiete generan casi el 60% del aumento de emisiones asociado al pacto

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”