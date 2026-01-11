Dani Arce y Lidia Campo, vencedores del XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid

Valladolid, 11 ene (EFE).- Dos de los atletas más destacados del panorama nacional, Lidia Campo y Dani Arce, han sido los vencedores absolutos de la 38ª edición del Cross Ciudad de Valladolid, en el que se dieron cita cerca de 1.500 participantes y en el que se disputó también el Campeonato Autonómico de campo a través.

En una mañana con bajas temperaturas, pero con un circuito -el de la Cañada Real- en buen estado, se desarrolló la prueba vallisoletana, este año, de ámbito nacional, con la participación de destacados atletas españoles, en las diferentes categorías, desde sub-12 a absoluta.

En la categoría femenina absoluta y sub-23, sobre una distancia de 8.000 metros, ya en las primeras vueltas se formó un grupo de atletas, en el que estaban Inés Herault, Alba Sorrigueta, Marina Muñoz, María Viciosa, Jimena Blanco, Queralt Criado o Lidia Campo.

Pero fue esta última, burgalesa pero con licencia por Madrid, la que decidió aumentar el ritmo para romper la unidad y enfilar la línea de meta sin oposición, adelantándose a la manchega del Vicky Foods Athletics, Queralt Criado, y a la madrileña de la Diputación de Valencia, Jimena Blanco, primera en categoría sub-23.

En el Campeonato Autonómico, el título fue para la vallisoletana María Viciosa, seguida de la segoviana del Vicky Foods Athletics, Marina Muñoz, y la burgalesa del Image FDR, Alba Sorrigueta.

En cuanto a la carrera absoluta masculina, Daniel Arce, que apenas 12 horas antes regresaba de Kenia tras participar en una concentración, se aprovechó de su puesta a punto en tierras africanas para superar en los metros finales al segoviano Javi Guerra.

Fue un duelo de mucho nivel, del que salió mejor parado el burgalés, ya que supo imponer su mayor punto de velocidad en la última vuelta, después de que Guerra intentara hacer dura la prueba, aprovechando su mayor número de kilómetros en las piernas.

El tercer puesto fue para el atleta de Guadalajara Younes Kniya, que llegaba a Valladolid buscando los puntos que le permitieran hacerse con el triunfo en el trofeo Adoc, mientras que el podio autonómico, tras Arce y Guerra, lo completó el soriano Hugo de Miguel.

En la clasificación por clubes, el Vicky Foods Athletics se impuso en chicos, por delante de Atlético Salamanca y Macotera Jamón Prim, mientras que en féminas también ganó Vicky Foods, con Image FDR y CD Ama completando el podio, según ha informado la Federación de Atletismo de Castilla y León. EFE

mim/orv/og