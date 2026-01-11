Espana agencias

Cuba reclama que tiene derecho a importar combustible de mercados que quieran exportarlo

Guardar

La Habana, 11 ene (EFECOM).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó en un mensaje en las redes sociales que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilatetales de EEUU".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EE.UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", añadió.

Trump dijo en redes sociales este domingo que "no habrá más petróleo ni dinero (de Venezuela) para Cuba" y señaló que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chavez y Nicolás Maduro)" del país suramericano.

"¡Pero no más!", recalcó el presidente estadounidense en su red Truth Social, donde añadió que "la mayoría de esos cubanos están muertos por el último ataque de EE.UU.", y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Además sugirió al Gobierno cubano que "llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".

El pasado viernes, Rodríguez dijo que Cuba no va a "vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje" de EE.UU. tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.

Venezuela ha sido el principal proveedor energético de Cuba a partir de un acuerdo bilateral, mediante el cual Caracas ha recibido servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) a cambio de crudo.

Después de aportar hasta 100.000 barriles diarios durante años, Caracas redujo a un promedio de 27.000 barriles en 2025, por la caída de la producción de crudo y el reforzamiento de las sanciones estadounidenses.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente estadounidense de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una tensión máxima.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio.

El país caribeño precisa alrededor de 110.000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40.000 proceden de la producción nacional.

Actualmente cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones principalmente de Venezuela y México, y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Bàsquet Girona, obligado a ganar para apurar el sueño de la Copa del Rey

Infobae

De Frutos: "Para mi es penalti, tenía sangre en el labio"

Infobae

Selton, desconvocado de la selección sub-19, a disposición de Valverde para León

Infobae

Flick y Xabi posan juntos en la previa de la final de la Supercopa

Infobae

Ana Alonso: Contenta pero ahora el objetivo no son las medallas, sino ritmo de competición

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardia Civil y servicios de

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que seas bueno en tu trabajo no significa que nunca te vayan a despedir”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”