Cruce de tendencias en El Alcoraz el lunes entre el Huesca y el Córdoba

Huesca/Córdoba, 11 ene (EFE).- El Córdoba visita este lunes El Alcoraz en el cierre de la primera vuelta con el objetivo de encadenar su tercera victoria consecutiva y mirar hacia la zona noble, en un duelo condicionado por el intenso frío y la necesidad del Huesca de escapar de los puestos de descenso.

La SD Huesca necesita urgentemente la victoria ante sus aficionados, para sobreponerse de la dura derrota que cosechó en Castellón en la última jornada.

El equipo oscense volverá al abrigo de El Alcoraz, que es donde mejor suma puntos y donde confía, para lograr una permanencia bastante complicada al estar a un punto de la zona de descenso, sacar adelante la temporada.

El Huesca quiere enderezar el rumbo que en las últimas jornadas ha ido perdiendo poco a poco, lo que ha generado preocupación en todos los entornos del club, desde dirigentes a plantilla y aficionados, que ven cómo las cosas han ido a peor con el paso de las jornadas.

El club confía en sacar los puntos en casa, ya que ha demostrado fortaleza arropado por sus aficionados, si bien esta semana ha sido difícil para todos al destaparse el caso del capitán, Jorge Pulido, con la firma de contrato y su deseo de marcharse al Almería, dejando al Huesca tras casi nueve años de permanencia.

En todo caso, Pulido estará en la convocatoria para este lunes, sin que el técnico, Jon Pérez 'Bolo', haya desvelado aún si jugará.

Los principales cambios en el equipo azulgrana estarán probablemente en el centro de la defensa, ya que Piña está sancionado para este encuentro, y la duda es si Pulido estará o no en condiciones de jugar en casa ante el enfado de los aficionados por su marcha.

El Córdoba de Iván Ania llega a la cita en una dinámica positiva tras sumar diez de los últimos doce puntos en juego y haber blindado su portería con tres partidos imbatidos en las cuatro jornadas más recientes, lo que le ha permitido engancharse a la zona media-alta de la clasificación con 29 puntos.

Una victoria en el feudo aragonés permitiría al Córdoba concluir la primera mitad del campeonato con 32 puntos, una cifra que superaría los registros de su última campaña en la categoría de plata y ratificaría la reacción de un equipo que ha encontrado soluciones en su 'fondo de armario' ante las numerosas bajas.

Para este compromiso, Ania recupera piezas fundamentales como el delantero Sergi Guardiola, tras cumplir sanción, y el lateral Carlos Isaac tras superar sus molestias, aunque mantiene bajas sensibles en la defensa como las de Vilarrasa, Rubén Alves y un Fomeyem recién intervenido de una lesión de tobillo, además de Adilson.

Por ello, la retaguardia blanquiverde volverá a estar comandada previsiblemente por la pareja de circunstancias formada por Xavi Sintes y Álex Martín, quienes han respondido con solvencia ante la plaga de lesiones, mientras que en la medular Alberto del Moral podría repetir titularidad si Isma Ruiz no supera sus molestias de última hora.

- Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Arribas, Alonso; Sielva, Álvarez, Portillo; Ojeda, Enrich y Enol.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Álex Martín, Xavi Sintes, Alcedo; Alberto del Moral, Requena, Pedro Ortiz; Carracedo, Jacobo; y Adri Fuentes.

Arbitro: Cid Camacho

Estadio: El Alcoraz

Hora: 20:30

