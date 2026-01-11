Espana agencias

Bernabé recalca que el Gobierno "está siempre con el derecho internacional": "Estamos en el lado bueno de la Historia"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha recalcado este domingo que el Gobierno "está siempre con el derecho internacional" y seguirá "apostando por soluciones democráticas en todos los países". "Estamos en el lado buena de la Historia", ha defendido.

Bernabé, en declaraciones a los medios, se ha pronunciado así preguntada por la situación de Venezuela y la postura del presidente del Estado Unidos, Donald Trump.

Al respecto, ha recalcado que el Gobierno de España "está siempre con el derecho internacional, lo estuvo con Ucrania, lo está con Ucrania, lo está con Gaza, lo está también con Venezuela y también lo está con Europa".

"Por lo tanto seguiremos apostando por el diálogo, seguiremos apostando por soluciones democráticas en todos los países donde los ciudadanos de cada país sean protagonistas de esa solución democrática", ha apuntado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Así, ha recalcado. "España siempre está en el lado bueno de la historia, el gobierno de España y el gobierno de Pedro Sánchez siempre se posicionan en el lado bueno de la Historia".

EuropaPress

