Athletic y Mallorca (-12), equipos que más han empeorado respecto a la 2024-25

Bilbao, 11 ene (EFE).- El Athletic Club y el RCD Mallorca, ambos con 12 puntos menos respecto a la primera vuelta de la 2024-25, son los dos equipos de LaLiga que más han empeorado a estas alturas de la temporada en relación al curso anterior.

El equipo rojiblanco ha pasado en doce meses de ser cuarto clasificado con 36 puntos a alcanzar el ecuador liguero con 24 puntos que la valen para ser octavo.

Por su parte, el cuadro bermellón la pasada campaña era sexto con 30 puntos y este ejercicio, tras 19 jornadas, tiene 18 puntos y es decimoséptimo.

Tras Athletic y Mallorca, que curiosamente abrirán el sábado en la próxima jornada la segunda vuelta en Son Moix (16.15 horas), aparecen en esa relación de equipos con peor balance Real Sociedad y Girona (-7) y Atlético de Madrid y Osasuna (-6).

El equipo más mejorado tomando como referencia el fin de la primera vuelta de las dos temporadas es el Espanyol que en la 2025-26 estaba en posición de descenso, decimoctavo, con 16 puntos y en la 2026-25 está en zona europea, quinto, con 33 puntos, 18 más que hace un año.

Puntuación al final de la primera vuelta en las dos últimas temporadas:

Equipo 2024-25 2025-26 Diferencia

Barcelona 38 49 +11

Real Madrid 43 45 +2

Villarreal 30 41 +11 (1)

Atlético de Madrid 44 38 -6

Espanyol 16 34 +18

Betis 25 29 +4

Celta 24 26 +2 (1)

Athletic 36 24 -12

Rayo Vallecano 25 22 -3

Real Sociedad 28 21 -7

Getafe 19 21 +2

Girona 28 21 -7

Sevilla 23 20 -3 (1)

Osasuna 25 19 -6

Alavés 17 19 +2

Mallorca 30 18 -12

Valencia 13 17 +4

- (1): a falta de un partido

- Faltan los descendidos (Las Palmas, Leganés y Valladolid) y los ascendidos (Levante, Elche y Oviedo). EFE

ibn/ro/og