Arturo Ruiz: "Me quedo con que el equipo luchó hasta el final, eso representa al Covirán"

Barcelona, 11 ene (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó, pese a la contundente derrota ante el Barça (108-71), la entrega de su equipo, que "luchó hasta el final" en su estreno como primer entrenador, y eso es, a su juicio, lo que representa al cuadro andaluz.

"Me quedo con que el equipo luchó hasta el final, y eso es lo que representa el Covirán Granada. Hay cosas positivas: el equipo ha intentado adaptarse, con jugadores cambiados de posición, como Jassel (Pérez) o Babatunde (Olumuyiwa), que han competido sin haber entrenado mucho", subrayó desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Ruiz reconoció que el partido se decidió en el segundo cuarto, en el que el Barça firmó un parcial de 35-12 y que su equipo sufrió por los problemas de plantilla, ya que se plantaron en Barcelona con once jugadores tan solo.

No obstante, el técnico andaluz puso en valor que más allá de ese "fatídico" segundo cuarto, el Covirán perdió el primer cuarto por cuatro puntos, el tercero por nueve y el último por uno, y que alcanzó un 80% en tiros de dos, frente al 50% de los últimos partidos.

"Hemos podido competir dadas las circunstancias: apenas llevábamos cinco días juntos. Esto acaba de empezar y siempre se puede sacar algo positivo", indicó.

Ruiz finalmente lamentó la baja de su máximo anotador, el base Matt Thomas, que este sábado les comunicó que depositó la cláusula para marcharse al Besiktas turco y que había sido clave en el plan de partido del equipo.

"La pérdida de Matt Thomas ha sido dura. Esta mañana se despidió de nosotros en el desayuno. Habíamos trabajado mucho para incluirlo en nuestro plan, y tuvimos que cambiar las jugadas en el último entrenamiento", explicó. EFE

