Espana agencias

Arturo Ruiz: "Me quedo con que el equipo luchó hasta el final, eso representa al Covirán"

Guardar

Barcelona, 11 ene (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó, pese a la contundente derrota ante el Barça (108-71), la entrega de su equipo, que "luchó hasta el final" en su estreno como primer entrenador, y eso es, a su juicio, lo que representa al cuadro andaluz.

"Me quedo con que el equipo luchó hasta el final, y eso es lo que representa el Covirán Granada. Hay cosas positivas: el equipo ha intentado adaptarse, con jugadores cambiados de posición, como Jassel (Pérez) o Babatunde (Olumuyiwa), que han competido sin haber entrenado mucho", subrayó desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Ruiz reconoció que el partido se decidió en el segundo cuarto, en el que el Barça firmó un parcial de 35-12 y que su equipo sufrió por los problemas de plantilla, ya que se plantaron en Barcelona con once jugadores tan solo.

No obstante, el técnico andaluz puso en valor que más allá de ese "fatídico" segundo cuarto, el Covirán perdió el primer cuarto por cuatro puntos, el tercero por nueve y el último por uno, y que alcanzó un 80% en tiros de dos, frente al 50% de los últimos partidos.

"Hemos podido competir dadas las circunstancias: apenas llevábamos cinco días juntos. Esto acaba de empezar y siempre se puede sacar algo positivo", indicó.

Ruiz finalmente lamentó la baja de su máximo anotador, el base Matt Thomas, que este sábado les comunicó que depositó la cláusula para marcharse al Besiktas turco y que había sido clave en el plan de partido del equipo.

"La pérdida de Matt Thomas ha sido dura. Esta mañana se despidió de nosotros en el desayuno. Habíamos trabajado mucho para incluirlo en nuestro plan, y tuvimos que cambiar las jugadas en el último entrenamiento", explicó. EFE

avm/fa/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El protagonista de la jornada 19: la explosión de Moleiro

Infobae

Luís Castro: “Si no creyera en la permanencia no estaría aquí”

Infobae

108-71. El Barça abusa del Covirán y da un nuevo paso para ser cabeza de serie en la Copa

Infobae

Lucía Martín-Portugués, bronce en Túnez

Infobae

Nianzou y Rubén Vargas, grandes novedades en la convocatoria de Almeyda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queda solo

Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Los 7 consejos para preparar tu coche de cara al invierno, según los expertos

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Hay un

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

DEPORTES

Kylian Mbappé rompe su silencio

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades

Álvaro Arbeloa, el amigo de Xabi Alonso que tiene la misión de sustituirle como nuevo entrenador del Madrid: el espartano que viene del Castilla

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar