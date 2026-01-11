Anze Lanisek gana en Zakopane

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El esloveno Anze Lanisek, que ocupaba el segundo puesto provisional tras la primera ronda, ganó la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico disputada este domingo en la rampa grande de Zakopane (Polonia).

Lanisek saltó 138 y 137 metros y ganó, entre la nevada caída en la citada estación polaca, con 278,1 puntos, exactamente13,3 más que el austriaco Jan Hörl -segundo en el pasado Cuatro Trampolines-, que lideraba tras la primera manga y que, con dos saltos de 144,5 y 135,5, concluyó segundo.

Otro austriaco, Manuel Fettner, acabó tercero, a 15,4 unidades de Hörl, tras haber saltado 135,5 y 135 metros. EFE