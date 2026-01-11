Ana Alonso: Contenta pero ahora el objetivo no son las medallas, sino ritmo de competición

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña -deporte que debutará en el calendario olímpico el mes que viene, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)-, que volverá a competir, después de la grave lesión que sufrió, el próximo jueves en la prueba de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia) declaró a EFE que está "muy contenta, pero" que su "objetivo ahora mismo no son las medallas, sino encontrar el ritmo de competición".

Alonso, de 31 años, sufrió a principios del pasado mes de octubre un grave accidente al ser atropellada por un coche mientras se entrenaba en bicicleta. Un percance que le provocó, entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo, la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular.

La andaluza, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto, prefirió no operarse, con el fin de llegar a los Juegos de invierno, en los que ambos optarán, como mínimo, a medalla.

"Estoy muy contenta de poder ponerme un dorsal en una fecha que nunca nos la planteamos por lo pronto que era", comentó a Efe la campeona de Sierra Nevada, tercera en la pasada Copa del Mundo de sprint, disciplina que también será olímpica el mes que viene en la cita olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y en la que competirá el próximo jueves en Courchevel.

"Todo el proceso de recuperación fue siempre un pasito por delante de lo previsto y esto es lo que nos ha permitido estar a mediados de enero en unas condiciones óptimas para volver a competir", explicó 'Anita', que el próximo viernes también participará en la prueba de la Copa del Mundo de cronoescalada vertical -disciplina no olímpica- que tendrá lugar en la citada estación de los Alpes franceses.

"Obviamente mi estado de forma no es el mejor aún y mis objetivos ahora mismo no están en las medallas, sino en encontrar de nuevo los ritmos de competición, afrontar las situaciones de estrés y seguir mejorando con miras al gran objetivo del año, que son los Juegos Olímpicos", declaró a Efe Ana Alonso ante su inminente regreso a la alta competición. EFE