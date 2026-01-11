Espana agencias

Ana Alonso: Contenta pero ahora el objetivo no son las medallas, sino ritmo de competición

Guardar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La granadina Ana Alonso, una de las grandes figuras españolas del esquí de montaña -deporte que debutará en el calendario olímpico el mes que viene, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)-, que volverá a competir, después de la grave lesión que sufrió, el próximo jueves en la prueba de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia) declaró a EFE que está "muy contenta, pero" que su "objetivo ahora mismo no son las medallas, sino encontrar el ritmo de competición".

Alonso, de 31 años, sufrió a principios del pasado mes de octubre un grave accidente al ser atropellada por un coche mientras se entrenaba en bicicleta. Un percance que le provocó, entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo, la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular.

La andaluza, que junto al catalán Oriol Cardona es la actual ganadora de la Copa del Mundo, campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto, prefirió no operarse, con el fin de llegar a los Juegos de invierno, en los que ambos optarán, como mínimo, a medalla.

"Estoy muy contenta de poder ponerme un dorsal en una fecha que nunca nos la planteamos por lo pronto que era", comentó a Efe la campeona de Sierra Nevada, tercera en la pasada Copa del Mundo de sprint, disciplina que también será olímpica el mes que viene en la cita olímpica de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y en la que competirá el próximo jueves en Courchevel.

"Todo el proceso de recuperación fue siempre un pasito por delante de lo previsto y esto es lo que nos ha permitido estar a mediados de enero en unas condiciones óptimas para volver a competir", explicó 'Anita', que el próximo viernes también participará en la prueba de la Copa del Mundo de cronoescalada vertical -disciplina no olímpica- que tendrá lugar en la citada estación de los Alpes franceses.

"Obviamente mi estado de forma no es el mejor aún y mis objetivos ahora mismo no están en las medallas, sino en encontrar de nuevo los ritmos de competición, afrontar las situaciones de estrés y seguir mejorando con miras al gran objetivo del año, que son los Juegos Olímpicos", declaró a Efe Ana Alonso ante su inminente regreso a la alta competición. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Bàsquet Girona, obligado a ganar para apurar el sueño de la Copa del Rey

Infobae

De Frutos: "Para mi es penalti, tenía sangre en el labio"

Infobae

Selton, desconvocado de la selección sub-19, a disposición de Valverde para León

Infobae

Flick y Xabi posan juntos en la previa de la final de la Supercopa

Infobae

Una nevada sobre Andorra pone en peligro la disputa del Andorra-Cultural Leonesa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardia Civil y servicios de

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que seas bueno en tu trabajo no significa que nunca te vayan a despedir”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”