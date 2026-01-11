95-98 El Joventut sobrevive a un combativo Burgos y sella su billete para la Copa del Rey

(Actualiza con la clasificación matemática del Joventut para la Copa del Rey)

Burgos, 11 ene (EFE).- El San Pablo Burgos no pudo culminar la remontada y acabó cediendo ante el Joventut de Badalona (95-98), que certificó matemáticamente su clasificación para la Copa del Rey, en un duelo físico y cargado de tensión hasta el último momento, cuando el intento de triple de Meindl frustró las esperanzas burgalesas al quedar atrapado el balón entre el tablero y el aro.

El equipo de Porfi Fisac compitió de tú a tú frente al conjunto dirigido por Daniel Miret, llegó a dominar amplias fases del encuentro y peleó hasta el final, pero la mayor experiencia del Joventut en los momentos clave terminó siendo determinante con un Cameron Hunt que metió 35 puntos y Ante Tomic, que, con 24 puntos y 39 de valoración, fue el mejor del partido.

El encuentro comenzó con buen tono ofensivo de Burgos, que tomó la iniciativa con canastas de Neto, Rubio y Fischer para situarse 7-2 en los primeros compases, sin embargo, el Joventut respondió con rapidez, encontrando puntos en Hunt y Tomic para equilibrar el marcador.

El primer cuarto fue muy igualado, con constantes intercambios de canastas y protagonismo para jugadores como Corbalán y Meindl en los locales, y Kraag y Tomic en los visitantes.

Tras un tramo final más acertado del Joventut, el primer periodo se cerró con ligera ventaja verdinegra (19-25).

En el segundo cuarto, el Joventut aumentó su renta apoyado en el acierto de Hanga, Dekker y Hunt, alcanzando diferencias cercanas a los diez puntos.

Burgos sufrió además dos golpes importantes: primero la retirada de Almazán por lesión y, poco después, Fischer tuvo que abandonar la pista con molestias, aunque más tarde pudo reincorporarse al juego.

Pese a las dificultades, el San Pablo no bajó los brazos y con Samuels, Corbalán y Meindl asumiendo responsabilidades ofensivas, los burgaleses fueron recortando diferencias hasta igualar el marcador a 42 tras una canasta de Meindl.

No obstante, el Joventut volvió a mostrar solidez en el tramo final del segundo cuarto, con Hunt y Tomic castigando desde el perímetro y cerca del aro para llegar al descanso con ventaja (48-52).

Tras el paso por vestuarios, el San Pablo Burgos dio un paso al frente y firmó su mejor tramo del partido con un parcial liderado por Samuels, Neto y Meindl permitió a los de Fisac voltear el marcador y alcanzar una renta máxima de ocho puntos (60-52).

No obstante, el conjunto de Daniel Miret reaccionó de la mano de Tomic, Kraag y un inspirado Ricky Rubio, que devolvieron la igualdad al marcador y devolvieron la ventaja a los verdinegros en los compases finales del cuarto.

Pese a los puntos de Jackson y Corbalán, el Joventut cerró el periodo por delante tras una canasta de Ruzic, dejando el choque completamente abierto de cara al último acto (73-74).

El Joventut arrancó mejor, con Hunt y Kraag castigando desde el exterior para abrir brecha (76-82), mientras Burgos sufría además la eliminación por faltas de Nzosa, un golpe importante en la rotación interior. Pese a ello, el conjunto de Fisac se mantuvo en partido gracias al empuje de Neto, Samuels y un combativo Corbalán.

El encuentro entró entonces en una fase muy caliente: una falta antideportiva de Hunt sobre Neto desató un revuelo que terminó con la expulsión de ambos entrenadores, Porfi Fisac y Daniel Miret, y, en medio del desconcierto, Burgos volvió a acercarse en el marcador, pero el Joventut encontró oxígeno en los tiros libres y en la experiencia de Tomic y Hanga para sostener su ventaja.

Con el partido en los últimos segundos, Jackson y Happ mantuvieron con vida a los burgaleses, pero el Joventut supo gestionar mejor el desenlace y tras varios fallos y un último intento desesperado de Meindl, cuyo lanzamiento quedó atascado entre el aro y el tablero, el encuentro se cerró con triunfo de un equipo verdinegro que se convirtió en el quinto clasificado para la Copa del Rey.

--Ficha técnica:

95- Recoletas Salud San Pablo Burgos (19+29+25+22): Samuels (10), Corbalán (19), Neto (14), Meindl (9), Fischer (2) -cinco inicial- Nzosa (4), Rodríguez (-), Gudmundsson (0), Rubio (2), Almazán (0), Happ (19) y Jackson (16).

98- Joventut Badalona (24+28+22+24): Rubio (4), Dekker (3), Allen (2), Hunt (35), Birgander (0) -cinco inicial- Drell (1), Kraag (13), Vives (8), Ruzic (4), Tomic (24), Hanga (4).

Árbitros: Francisco Araña, Alfonso Olivares, Ariadna Chueca. Eliminaron por faltas personales los jugadores del San Pablo Burgos Yannick Nzosa (min 34) y Ethan Happ (min 40) y el jugador del Joventut Badalona Yannick Kraag (min 38). Descalificados por doble tédcnica el entrenador de San Pablo Burgos, Porfi Fisac y el de Joventut de Badalona, Daniel Miret (min 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 9.206 espectadores. Antes del comienzo del partido se realizó un homenaje a Alex Barrera, ex jugador del San Pablo Burgos con la retirada de su camiseta. EFE

