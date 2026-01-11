2-1. El Rayo, que acabó con 10, supera al Mallorca y vuelve a ganar nueve jornadas después

Madrid, 11 ene (EFE).- El Rayo Vallecano, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, ambos en la primera parte, al igual que el del mallorquinista Vedat Muriqi, venció al Real Mallorca (2-1) en el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas y cortó una mala racha de ocho partidos sin ganar en la competición.

El Mallorca no logró alterar el marcador del primer tiempo, siquiera cuando el Rayo se quedó con diez por la expulsión de Óscar Vaelntín tras pisar en el gemelo a Pablo Torres y después de que el árbitro fuese advertido por el VAR (m.80).

Con este resultado el Rayo suma 22 puntos y se sitúa en mitad de la clasificación mientras que el Mallorca, con 18, se queda solo uno por encima del descenso. EFE