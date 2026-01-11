1-1. Nkunku evita la derrota del Milan en Florencia

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- Sin pegada en la primera parte, sin ataque prácticamente en toda la segunda, el Milan quedó en entredicho con un empate contra el Fiorentina, por más que salvó un punto y esquivó la derrota con un derechazo de Nkunku en el minuto 90, en una de sus contadas oportunidades desde el descanso, para sostener una racha de 18 jornadas invicto a la que le faltan victorias (1-1).

Contra las cuerdas por el cabezazo del 1-0 en el minuto 66 de Comuzzo que superó a Mike Maignan, en juego el liderato cada semana, el Milan fue ajeno a una lucha tan apretada, que necesita un rendimiento más constante, más ambicioso, sobre todo en el segundo tiempo, y principalmente más eficacia en ataque de la que tuvo el conjunto ‘rossonero’ en la primera parte, cuando sí fue mejor que su rival, cuando pareció un aspirante al título.

La secuencia de ocasiones, hasta cuatro claras, tres de ellas del desbordante Christian Pulisic, que dispuso en el primer tiempo exigen más tino para un equipo de su altura. No se fue al descanso en ventaja por sus propias oportunidades falladas, pero después se transformó en un conjunto menor en el segundo acto, que apenas creó nada arriba.

Antes, Pulisic puso en jaque a la defensa del Fiorentina en la primera mitad. No acertó a la primera, frenado por David de Gea en el uno contra uno. El portero español quedó en el suelo, fue atendido sobre el césped durante unos minutos, pisó sobre el terreno para comprobar la fortaleza de su tobillo y siguió en acción.

Un susto para el guardameta y el Fiorentina, aliviado por su cancerbero y por el 0-0, más aún en otra ocasión de Pulisic, tan vertiginoso que se pasó de velocidad.

Massimiliano Allegri se desesperaba en el banquillo por la ocasión fallada, consciente de que ya había hecho méritos su equipo para sentirse ya ganador en los primeros 45 minutos, en los que añadió otro remate más de Pulisic.

Para la Fiorentina, el 0-0 era una buena noticia, pero implicaba una reflexión al intermedio: la reacción era indispensable incluso para retener la igualada en el duelo. Lo interpretó a la perfección.

De inicio, en la segunda parte ya probó a Mike Maignan, en un centro cerrado que se convirtió en una amenaza tremenda entre la duda de si habrá o no rematador. El portero francés salvó con el pie el posible 1-0.

Un derechazo desde el borde del área de Dodo incrementó la inquietud del Milan, igual que un cabezazo posterior tras un córner. Todo en los primeros 10 minutos del segundo acto.

El Fiorentina añadió otro cabezazo más de Gosens, cuando Allegri ya había movido su banquillo, cuando recurrió a Rafael Leao y Adrien Rabiot para cambiar la dinámica preocupante por la que transitaba en ese momento el juego, con el segundo de la tabla al inicio de la jornada completamente desaparecido ya de la portería de De Gea, por más que su rival fuera el último de la Serie A, con una victoria solo este curso.

Y marcó el Fiorentina. Era predecible, podía intuirse, cuando Comuzzo cabeceó picado, cruzado, junto al poste, lejos del alcance del sorprendido Maignan. La quinta ocasión del segundo tiempo del conjunto local. Era el minuto 66. Luka Modric, en el banquillo, por rotación. Y menos de media hora para el final del choque.

Un panorama sombrío para el Milan, irregular reincidente, sin reacción ni puntos, hasta que Nkunku se inventó el empate. Es aún insuficiente. No perdió incluso al final por el larguero y otra parada de Maignan.

- Ficha técnica:

1 - Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pangracic, Gosens (Ranieri, m. 85); Mandragora, Fagioli, Ndour (Sohm. m. 91); Parisi (Fortini, m. 82), Kean y Gudmunsson (Solomon, m. 82).

1 - Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic (Nkunku, m. 74); Saelemakers, Loftus-Cheek (Fofana, m. 64), Jashari (Rabiot, m. 60), Ricci, Estupiñán (Bartesaghi, m. 60); Pulisic y Füllkrug (Leao, m. 60).

Goles: 1-0, m. 66: Comuzzo. 1-1, m. 90: Nkunku.

Árbitro: Davide Massa. Amonestó con tarjeta amarilla al local Moise Kean (m. 31). Expulsó al entrenador del Fiorentina, Paolo Vanoli, en el minuto 46 de la primera parte.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la Serie A italiana disputado en el estadio Artemio Franchi de Florencia ante unos 20.000 espectadores. EFE